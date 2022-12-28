В Куршевеле задержали одного из богатейших бизнесменов Украины Константина Жеваго

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В одной из гостиниц французского горнолыжного курорта Куршевель задержали украинского бизнесмена и бывшего депутата Верховной рады Константина Жеваго. Об этом заявило Государственное бюро расследований Украины (ДБР).

Жеваго был задержан 27 декабря. На 28 декабря в суде французского города Шамбери должен решиться вопрос об избрании бизнесмену меры пресечения. ДБР готовит пакет документов для экстрадиции бизнесмена в Украину.

В Украине Жеваго подозревают в растрате 113 миллионов долларов из принадлежавшего ему банка «Финансы и кредит», который обанкротился в 2015 году. Уголовное дело против Жеваго завели в 2019-м, после чего он уехал за границу и не возвращался в Украину.

Следователи ДБР направили ходатайства о заключении под стражу и экстрадиции Жеваго в правоохранительные органы 38 стран. Также в Украине арестовали активы бизнесмена и связанных с ним юридических лиц. Среди этих активов, в частности, 10 квартир.

Константин Жеваго является основателем и мажоритарным акционером железорудной компании Ferrexpo, чей основной актив — Полтавский горно-обогатительный комбинат.

В 2021 году украинская версия Forbes поставила Жеваго на третье место в рейтинге самых богатых украинцев. В рейтинге 2022 года он занял пятое место, его состояние оценивается в 1,4 миллиарда долларов.

Жеваго был депутатом шести созывов Верховной рады — с 1998 по 2019 год.