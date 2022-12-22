Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента. Этот материал можно скачать в PDF и отправить тем, кто не умеет обходить блокировки. Или просто распечатать.

Christophe Gateau / dpa / Scanpix / LETA

На фоне визита в США президента Украины Владимира Зеленского Вашингтон объявил о поставках Киеву зенитно-ракетных комплексов Patriot в рамках нового пакета помощи. Власти Украины давно добивались этих поставок. Зеленский в ходе пресс-конференции в Белом доме заявил, что система Patriot значительно усилит противовоздушную оборону Украины и поможет защитить жителей и энергетическую инфраструктуру страны от «террористических атак» России. В Москве назвали решение передать Киеву системы Patriot «провокационным шагом» и объявили их законной военной целью. В свою очередь, эксперты отмечают, что одна батарея Patriot, которую получит Киев, не изменит ход войны. Ее передача, скорее, имеет символическое значение.

Что такое Patriot

ЗРК Patriot называют одним из основных видов американской наземной противовоздушной и противоракетной обороны и одной из передовых систем ПВО в арсенале США. Название комплекса — это сокращение от Phased Array Tracking Radar to Intercept on Target, означающего «Радар сопровождения с фазированной антенной решеткой для перехвата целей». Производством ЗРК занимается группа компаний во главе с Raytheon Technologies.

Первые системы Patriot были развернуты армией США в 1980-х. В бою их впервые применили в 1991 году во время , а затем — в ходе в 2003 году.

С момента первого использования Patriot претерпела значительные изменения: в последней модификации система усовершенствована более точными и производительными радарами и передовыми ракетами-перехватчиками класса «земля-воздух» — ПАК-3 (Patriot Advanced Capability). В отличие от своего предшественника — ПАК-2 в предыдущей версии комплекса, показавшей свою неоднозначную эффективность в странах Залива — они не взрываются рядом с ракетой противника, а обеспечивают прямое попадание.

Батарея — минимально возможная единица поставки Patriot. Она представляет собой радар, станцию управления, электрогенератор и транспортные средства поддержки. В каждой батарее от пяти до восьми пусковых установок. В каждой установке последней версии до 16 таких ракет. В предыдущей модификации — по четыре ракеты.

Среди основных функций комплекса — связь, управление, радиолокационное наблюдение и управление ракетами-перехватчиками. В зависимости от типа ракеты-перехватчика ЗРК имеет разные возможности поражения, сами же ракеты способны сбивать крылатые и баллистические ракеты, а также самолеты противника.

Системы Patriot — самое дорогое оружие, которое США решили передать Украине. Их используют 18 стран мира

По данным Центра стратегических и международных исследований, Украина станет 19-й страной мира, которая использует или планирует использовать американские ЗРК Patriot. В частности, система пользуется спросом на Ближнем Востоке из-за угрозы, которую представляет для региона Иран, отмечает Reuters. В распоряжении самих США сейчас 15 батальонов с системами Patriot, пишет Bloomberg (более 1000 пусковых установок). Часть из них перебросили в Европу после российского вторжения в Украину.

Всего к настоящему моменту компания Raytheon Technologies произвела оборудование для 240 батарей. По информации компании, с 2015 года Patriot перехватили более 150 баллистических ракет.

На сегодняшний день Patriot — самая дорогостоящая система вооружения, которую США решили предоставить Украине, отмечают эксперты Центра стратегических и международных исследований. По их оценкам, общая стоимость одной системы Patriot может достигать миллиарда долларов: 400 миллионов долларов за технику и 690 миллионов долларов за ракеты.

Украина получит одну батарею Patriot. Но когда сможет начать ее использовать — неизвестно

Согласно анонсу Пентагона, в рамках нового пакета помощи Киеву предоставят одну батарею Patriot и боеприпасы. Когда и какой версии систему получит Украина, пока неясно. СМИ сообщают, что ВСУ, вероятно, смогут использовать ее в феврале — марте 2023 года. Это объясняется длительным сроком обучения специалистов для работы с Patriot.

Курс обучения специалиста по ремонту системы обычно длится не менее 53 недель, оператор управления огнем обучается 20 недель, а оператор пусковой системы — 13 недель. Всего для управления одной системой Patriot необходимо около ста человек. При этом The New York Times и Bloomberg отмечают, что сроки обучения украинских военных могут быть сокращены, поскольку у них уже есть опыт работы с системами ПВО неамериканского производства.

По словам источников Reuters среди американских чиновников, обещанные Киеву системы Patriot сначала отправят в Германию, где украинские военнослужащие будут учиться ее использовать. Ранее Пентагон обещал расширить программу подготовки солдат ВСУ в этой стране. При этом в Центре стратегических и международных исследований не исключили, что украинские военные уже начали обучение в ожидании поставок Patriot.

Системы Patriot не изменят ход войны и лишь незначительно укрепят оборону Украины

Киев запрашивал у Вашингтона системы Patriot для усиления ПВО Украины еще до российского вторжения в страну. США игнорировали эту просьбу до войны и в первые 10 месяцев с начала вторжения. По словам источника CNN, в итоге на решение отправить в Украину эти системы повлияла ситуация последних месяцев, когда войска РФ начали массированные обстрелы украинской критической и энергетической инфраструктуры крылатыми ракетами.

Эксперты отмечают, что США приняли решение о поставках систем Patriot также по политическим причинам, в том числе для того, чтобы продемонстрировать свою приверженность поддержке Украины. Для Киева этот жест тоже имеет символический смысл, пишет The New York Times. Поставка Patriot — доказательство того, что в США не устали оказывать помощь Украине, а лишь наращивают свои усилия в этой сфере.

В Москве тоже дали понять, что считают важным решением поставки Patriot Киеву. Еще на фоне слухов о возможных поставках в МИД РФ назвали передачу этих систем ПВО «провокационным шагом» со стороны США. В Совете безопасности РФ и Кремле поспешили заверить, что как только Patriot поступят в Украину, то станут законными военными целями.

При этом на практике одна система Patriot способна оборонять от ударов баллистических ракет район радиусом 15-20 километров. Таким образом, комплекс сможет защитить лишь один объект или город, но не значительную часть страны.

Как отмечает Центр стратегических и международных исследований, высокая стоимость одной ракеты приведет к тому, что операторы Patriot не смогут отражать каждую угрозу. Подходящими целями для Patriot могут стать самолеты и баллистические ракеты. В то же время сбивать российские крылатые ракеты стоимостью 250 тысяч долларов ракетами PAC-3 за 4 миллиона долларов может иметь смысл лишь в случае атаки РФ на самые чувствительные цели, считают эксперты. По их мнению, комплексы Patriot, скорее всего, вообще не будут использоваться для уничтожения дешевых российских дронов-камикадзе иранского производства, которые атакуют украинскую инфраструктуру.

Россия же сможет бороться с комплексом с помощью массированных обстрелов обороняемой им территории. В таком случае система ПВО будет перегружена, а запасы ракет-перехватчиков довольно быстро истощены.

Чиновники США в комментариях СМИ говорят, что Patriot дополнит другие системы ПВО, которые Украина получила от США и союзников, и будет интегрирован в эшелонированную оборону страны. Эксперты отмечают, что оборонные комплексы не изменят ход войны, но несколько увеличат возможности Украины защитить свои территории от обстрелов.

При этом, пишет Центр стратегических и международных исследований, США и страны НАТО вряд ли в ближайшее время смогут сделать больше для противовоздушной обороны Украины. Основная причина в том, что им попросту нечего передать для того, чтобы это радикально поменяло ситуацию. Эксперты объяснили, что мощная наземная система ПВО была нужна странам альянса в период холодной войны, чтобы в случае необходимости противостоять советским военно-воздушным силам. Затем система воздушной обороны была перестроена вокруг самолетов для противостояния новым потенциальным противникам с более слабыми ВВС. Несмотря на то, что США снова перестраивают систему ПВО, пока не готовы к массовому развертыванию.

Хроника войны

Война Триста второй день

Хроника войны

Война Триста второй день