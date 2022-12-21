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Байден на встрече с Зеленским пообещал поставить Украине зенитные комплексы Patriot

Источник: CNN

Президент США Джо Байден на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским пообещал предоставить Украине финансовую и гуманитарную помощь, а также помощь «в области безопасности», которая необходима Киеву — в том числе речь идет о поставках зенитно-ракетных комплексов Patriot. Об этом сообщает CNN.

Ранее 21 декабря о поставке систем Patriot Украине заявил госсекретарь США Энтони Блинкен. Эти поставки станут частью нового пакета американской помощи Украине на сумму 1,85 миллиарда долларов.

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