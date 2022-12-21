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Пресс-служба президента Украины / SIPA / Scanpix / LETA

В ночь на 21 декабря стало известно, что Владимир Зеленский впервые с начала войны выехал за пределы Украины, отправившись с официальным визитом в Вашингтон. Там он намерен провести личную встречу с президентом США Джо Байденом и выступить с речью перед членами Конгресса. Белый дом уже анонсировал к приезду Зеленского выделение нового пакета военной помощи Украине на сумму в 1,8 миллиарда долларов.

Как утверждает издание Politico, визит украинского лидера в Вашингтон стал шоком как для высокопоставленных американских чиновников, так и для законодателей, которые не были осведомлены о планах администрации Байдена.

Стороны кулуарно обсуждали детали возможного визита в течение нескольких недель, и наконец 11 декабря президент США во время телефонного разговора пригласил своего украинского коллегу посетить Вашингтон, чтобы обсудить предстоящие этой зимой боевые операции в Украине и те возможности, которыми американская администрация может продолжать поддерживать Киев в его борьбе против России, рассказал журналистам высокопоставленный чиновник.

И Зеленский, и Байден хотят использовать это событие, чтобы добиться расположения нового состава Конгресса, в котором Палата представителей перешла под контроль республиканцев. А среди них есть немало влиятельных конгрессменов, выступающих против предоставления военной помощи Киеву. В новом бюджете США, который Конгресс должен одобрить на этой недели, заложено 44,9 миллиарда долларов на статьи, связанные с войной в Украине.

В ходе подготовки визита администрация Зеленского напрямую запросила у США более совершенное оружие, которое поможет отражать российские бомбардировки и потенциально привести к победе в войне, пишет Politico.

Прежде всего, Киев просит тактические баллистические ракеты ATACMS дальностью до 300 километров, а также разведывательно-ударные беспилотники Grey Eagle и Reaper, рассказал журналистам на условиях анонимности источник, знакомый с ходом переговоров.

Несмотря на обещания всесторонней поддержки, официальные лица США сопротивляются предоставлению Киеву каких-либо ресурсов, которые позволили бы украинцам запускать ракеты большой дальности по целям внутри России и заставить Москву покинуть захваченные территории и перейти к обороне.

От поставок Киеву ракет ATACMS Белый дом категорически отказался, как из-за высоких затрат, так и из опасений, что это спровоцирует Путина использовать еще более смертоносное оружие в Украине.

В рамках уже анонсированной помощи в размере 1,8 миллиарда долларов администрация Байдена поставит в Украину зенитно-ракетные комплексы Patriot и комплексы JDAM (Joint Direct Attack Munition), которые превращают неуправляемые бомбы истребителей в высокоточные боеприпасы. В пакет также включены артиллерийские и другие боеприпасы на сумму 850 миллионов долларов из существующих запасов США.

Как утверждает Politico, решение о поставках Patriot оказалось большим сюрпризом и «долгожданной наградой» для Киева, поскольку эти ЗРК станут важным дополнением к противовоздушной обороне Украины от продолжающихся ракетных атак РФ по критически важной инфраструктуре страны.

Но украинская сторона продолжает искать продвинутое вооружение у других союзников, как в НАТО, так и за его пределами. Как утверждает бывший секретарь Совета по национальной безопасности и обороны Украины Александр Данилюк, ВСУ хотят не потерять импульс, набранной после освобождения Херсона, и продолжать наступать зимой 2023 года.

«Мы достигли предела того, что можем сделать с передовым оружием, которое США уже нам предоставили. На следующем этапе нам нужно оружие большей дальности для достижения [наших] целей», — сказал он.

В администрации Байдена признают, что Украина переживает сложный момент, поскольку Россия продолжает обесточивать украинские регионы ракетными ударами. «Мы знаем, что в ближайшие дни конфликт продолжится. Зима будет тяжелой, и мы продолжим изо дня в день оказывать критически важную поддержку украинскому народу», — заверил журналистов высокопоставленный чиновник администрации президента США накануне визита Зеленского.

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