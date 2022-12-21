Зеленский вылетел в Вашингтон, он встретится с Байденом и выступит в Конгрессе

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Обновлено. Владимир Зеленский подтвердил, что отправился в США. В Белом доме анонсировали, что во время визита Зеленского будет объявлено о новом важном пакете помощи для защиты Украины от российской агрессии.

Президент Украины Владимир Зеленский направляется с визитом в Вашингтон, где 21 декабря проведет встречу с Джо Байденом и выступит с речью перед Конгрессом США, сообщает СNN.

Это будет первый визит Зеленского за пределы Украины с начала войны. Официально власти Украины и США не комментируют сведения о поездке президента Украины.

Как утверждают источники телеканала, в ходе визита Зеленского президент США объявит о дополнительной помощи Украине в размере 1,8 миллиарда долларов. По сведениям Associated Press, в новый пакет помощи будут включены ЗРК Patriot и высокоточные управляемые ракеты для истребителей.

Таким образом, общий объем военной помощи стране составит уже около 20 миллиардов долларов. При этом в бюджете США на следующий год предусмотрена еще помощь Украине и союзникам по НАТО в размере почти на 45 миллиардов долларов.

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