Война Триста первый день
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«Медуза» с 24 февраля следит за российским вторжением в Украину в прямом эфире. Хронику событий 20 декабря читайте здесь.
Главные новости:
- Президент Украины направляется в США с первым зарубежным визитом после начала войны. Зеленский встретится с Джо Байденом и выступит перед Конгрессом.
- Госдума приняла закон, предусматривающий пожизненное лишение свободы за создание диверсионного сообщества, обучение и содействие диверсиям и их финансирование и пропаганду.
- Курс доллара на Мосбирже превысил 70 рублей, евро поднялся выше 75 рублей.
В России введена военная цензура, «Медузу» и другие СМИ заблокировали, но мы продолжаем работать. Какие есть способы оставаться на связи с «Медузой».
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Как идут бои под Бахмутом? В чем цель российской армии? Слушайте подкаст «Медузы»
Госдума приняла закон, предусматривающий уголовную ответственность вплоть до пожизненного лишения свободы за создание диверсионного сообщества, обучение и содействие диверсиям и их финансирование и пропаганду.
Действующая в настоящий момент редакция УК предусматривает пожизненный срок по статье о диверсии, только если в результате таких действий есть погибшие.
Оглашение послания Владимира Путина Федеральному собранию в 2022 году уже не произойдет, оно переносится на следующий год, сообщили «Коммерсанту» три источника, близкие к администрации президента РФ.
По словам собеседников издания, в ноябре-декабре в ведомстве шла «предпредподготовка» к мероприятию, которая вскоре «затухла». По состоянию на середину декабря масштабной работы над посланием точно не ведется, утверждают они.
Ранее стало известно, что Путин отменил ежегодную большую пресс-конференцию.
Разрушенная школа в Авдеевке, 20 декабря
Авдеевка находится в прифронтовой зоне в Донецкой области и с началом российского вторжения в Украину фактически превратилась в город-призрак. Большая часть местного населения эвакуирована, на южных окраинах Авдеевки продолжаются ожесточенные бои, в городе не осталось ни одного не поврежденного обстрелами здания.
Замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев приехал в Пекин и встретился с главой КНР Си Цзиньпином.
Медведев передал Си послание от Владимира Путина и обсудил с главой Китая «украинский кризис». Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Медведева, не уточняя, что говорилось в послании президента РФ.
Российский рынок акций открылся снижением индекса РТС на 0,8% по сравнению с закрытием предыдущей сессии. Индекс Мосбиржи наоборот вырос на 0,9%.
Утренняя сводка Генштаба ВСУ. Главное
- За прошедшие сутки украинские подразделения отбили атаки российских войск в районах 25 населенных пунктов. Среди них — Масютовка Харьковской области; Подкуйчанск, Дубрава и Белогоровка в Луганской области, а также и Бахмут, Пески, Марьинка и Новомихайловка Донецкой области.
- Российские войска за сутки нанесли пять ракетных и 16 авиаударов по территории Украины, а также совершили 61 обстрел из реактивных систем залпового огня. В результате этого сильно повреждена гражданская инфраструктура и пострадало мирное население городов Херсон, Константиновка и Волчанск.
- Противник продолжает попытки наступления на Бахмутском и Авдеевском направлениях.
- С 12 декабря российские войска проводят подготовку к принудительной эвакуации граждан Украины, которые проживают на территории города Васильевка и близлежащих населенных пунктов Васильевского района Запорожской области.
Во время войны невозможно оперативно проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители сторон конфликта, включая Минобороны.
Владимир Зеленский также прокомментировал визит в Вашингтон. «Отправился в США для укрепления устойчивости и обороноспособности», — написал президент Украины в твиттере. Также он подтвердил переговоры с Байденом и выступление перед Конгрессом.
Белый дом подтвердил визит президента Украины в США
Пресс-служба президента Джо Байдена подтвердила визит президента Украины Владимира Зеленского в США. В заявлении, распространенном пресс-службой Белого дома, в частности, говорится, что «визит подчеркнет твердую приверженность Соединенных Штатов поддерживать Украину столько, сколько потребуется, в том числе путем предоставления экономической, гуманитарной и военной помощи».
Планируется, что Зеленский встретится с Байденом, а затем выступит перед обеими палатами парламента США. Также ожидается, что в ходе визита будет объявлено о новом пакете американской помощи Украине.
Десять лет назад Госдума приняла «закон Димы Яковлева». Он запрещал въезд в РФ для граждан США, «причастных к нарушениям свобод и прав человека», «правонарушениям против России и ее граждан», а также запрещал усыновление российских сирот гражданами США. «Медуза» рассказывает, как «закон подлецов» окончательно сломил волю российского политического класса к сопротивлению.
Президент Украины Владимир Зеленский направляется с визитом в Вашингтон
Как сообщает CNN, 21 декабря он проведет встречу с президентом Джо Байденом и выступит с речью перед Конгрессом США.
Это будет первый визит Зеленского за пределы Украины с начала войны. Официально власти Украины и США не комментируют сведения о поездке президента Украины.
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