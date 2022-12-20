Война Трехсотый день
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«Медуза» с 24 февраля следит за российским вторжением в Украину в прямом эфире. Хронику событий 19 декабря читайте здесь, а главные фотографии прошедшего дня смотрите здесь.
Главные новости:
- Минобороны РФ 19 декабря объявило, что Сергей Шойгу проинспектировал передовые позиции российских подразделений в Украине. Министр обороны РФ был в Крыму — в 80 километрах от линии фронта.
- Госдума отнесла георгиевскую ленту к символам воинской славы, за осквернение которых предусмотрено наказание вплоть до лишения свободы.
- Утром 20 декабря из-за резкого перепада напряжения были закрыты на выход три станции Киевского метрополитена.
- В ЕС договорились ограничить цены на газ на уровне 180 евро за мегаватт-час.
- Биржевой курс российской валюты 20 декабря продолжил падать. Евро поднялся выше отметки 74 рубля, доллар — выше 69 рублей.
- В Минске прошла встреча Путина и Лукашенко. Среди прочего они обсудили создание единого оборонного пространства, а также договорились продолжать совместные военные учения.
В России введена военная цензура, «Медузу» и другие СМИ заблокировали, но мы продолжаем работать. Какие есть способы оставаться на связи с «Медузой».
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С первого дня вторжения РФ в Украину «Медуза» не только рассказывает, но показывает, как выглядит война. Каждый день наши фоторедакторы собирают самые яркие снимки, позволяющие своим глазами увидеть, что происходит на фронте, в тылу, на захваченных и уже освобожденных территориях. Вот фотографии от 19 декабря.
Во время войны невозможно оперативно проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители сторон конфликта. Пожалуйста, относитесь к ней с осторожностью.
Активисты проанализировали сообщение министерства обороны России от 19 декабря, в котором говорилось, что Сергей Шойгу проинспектировал передовые позиции российских подразделений в Украине. Они пришли к выводу, что министр осматривал российские укрепления в аннексированном Крыму в районе населенного пункта Армянск, то есть на расстоянии около 80 километров от линии фронта. Внимание на это обратило «Радио Свобода».
При этом неизвестно, осматривал ли Шойгу другие позиции российских войск. Из сообщения Минобороны и опубликованного видео это неясно.
На Дворцовую площадь в Петербурге вернули сердце с надписью «Мариуполь», пишет Avtozak LIVE.
Инсталляцию, посвященную побратимству Петербурга и Мариуполя, увозили с площади, чтобы убрать с нее надпись «Убийцы, вы разбомбили его. Иуды».
МВД объявило в розыск галериста Марата Гельмана. В карточке в базе розыска, пишет «Медиазона», не указано, по какой именно уголовной статье его разыскивают.
«Медиазона» напоминает, что на Гельмана в начале февраля составили протокол из-за отсутствия упоминания в публикации статуса «иноагента» (часть 1 статьи 19.34.1 КоАП).
Сообщений о том, что на Гельмана завели уголовное дело о «дискредитации» российской армии или «фейках» о Вооруженных силах РФ, в открытых источниках не было. После начала российского вторжения в Украину уголовные дела по этим статьям завели на нескольких публичных личностей, выступавших против войны. Политика Илью Яшина приговорили к восьми с половиной годам колонии по делу о «фейках» про армию.
Часть районов Киевской области, где электричество отключилось из-за атаки российских дронов утром 19 декабря, могут оставаться без света еще двое-трое суток. Об этом заявил глава региона Алексей Кулеба в интервью «Украинским новостям».
По словам Кулебы, восстановительные работы идут, но на полное устранение последствий российского удара потребуется несколько дней.
Телеканал «Дождь» объявлен в России «иностранным агентом» (как и многие другие организации и люди). Имейте в виду, что во время войны с Украиной в России приняли новый закон: теперь «иноагентом» могут объявить кого угодно.
Движение поездов на линиях Киевского метрополитена восстановлено в полном объеме, все станции открыты для пассажиров, сообщил мэр города Виталий Кличко.
Утром 20 декабря из-за резкого перепада напряжения на красной линии метро в Киеве были закрыты на выход станции «Лесная», «Черниговская», «Дарница» и «Левобережная».
В ходе торгов на Московской бирже курс евро поднялся выше 74 рублей. В свою очередь биржевой курс доллара превысил отметку в 69 рублей. Для обеих валют это максимум впервые с 11 мая.
Жены отправившихся на войну жителей Новосибирска рассказали изданию НГС, что не получают обещанные их мужьям выплаты. Так, по словам одной из собеседниц НГС, ее муж остался без работы и решил заключить контракт на военную службу. Возможно, пишет издание, «не последним мотивом стали и обещанные добровольцу деньги: финансовая ситуация его семьи стремительно ухудшалась». Однако собеседница НГС, у которой двое детей — 13 лет и 1 год — обещанных денег так и не получила.
В личном кабинете ее мужа, пишет НГС, отображались начисленные и якобы выплаченные ему суммы, но это были совсем не те деньги, которые обещали добровольцам. Но даже и эти деньги она не получила.
«Как мне объяснили в военной части, ввиду большого объема работы расчетный центр не справляется. Но я же детям не скажу: расчетный центр не справляется, давайте не будем кушать», — сказала она. Также, по ее словам, ей не удалось оформить кредитные каникулы, на которые могут претендовать семьи мобилизованных.
Как сообщает НГС, после подготовки публикации представитель пресс-службы Минобороны РФ, куда мы направили запрос по ситуации, в телефонном разговоре признал, что деньги не были начислены вовремя, но будут отправлены 23 декабря. Представитель Минобороны просил не публиковать текст, а выпустить его «после того, как деньги поступят». На момент публикации деньги не поступили, отмечает издание.
О такой же ситуации с выплатами рассказала НГС и жена призванного на войну в рамках мобилизации. По ее словам, вовремя пришла только выплата от властей региона, деньги от Минобороны, как ей удалось выяснить после обращений в разные инстанции, «ушли на какой-то непонятный счет Сбербанка» из-за ошибки бухгалтерии штаба. В итоге обещанную мобилизованным зарплату все-так удалось получить спустя несколько месяцев.
20-летний житель Ставропольского края задержан по подозрению в подготовке теракта якобы по поручению сотрудника ГУР Минобороны Украины, пишет Astra.
По версии правоохранительных органов, подозреваемый списался в телеграме с сотрудником украинской спецслужбы и по его указанию готовил взрыв в городском военкомате. Объявлено, что при обыске у подозреваемого нашли емкости с ацетоном, маслом и спички.
Утренняя сводка Генштаба ВСУ. Главное
- Противник продолжает сосредотачивать усилия на наступлении на Бахмутском и Авдеевском направлениях. Пытается восстановить утраченное положение на Лиманском направлении и ведет оборону на других.
- В течение суток российские войска нанесли четыре ракетных и 60 авиационных ударов, а также совершили более 80 обстрелов из реактивных систем залпового огня. В результате этих ударов пострадала гражданская инфраструктура и население.
- За минувшие сутки подразделения ВСУ отбили атаки российских войск в районах населенных пунктов Стельмаховка, Червонопоповка и Серебрянское Луганской области и Верхнекаменское, Подгородное, Бахмут, Опытное, Курдюмовка, Красногоровка и Марьинка Донецкой области.
Во время войны невозможно оперативно проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители сторон конфликта, включая Минобороны.
Глава аннексированной ДНР вчера днем заявлял, что в Марьинке, где, как объявил Генштаб ВСУ, российские атаки отбиты, идет «зачистка» центра города.
Киевское метро утром 20 декабря работает с перебоями. Как сообщила городская администрация, из-за резкого перепада напряжения на красной линии метро временно закрыты на выход станции «Лесная», «Черниговская», «Дарница» и «Левобережная». Поезда ходят от «Академгородок» до станции «Арсенальная». На синей и зеленой линиях движение поездов временно приостанавливалось, но к 08:00 было возобновлено в обычном режиме. «О возобновлении работы всех станций будет сообщено дополнительно», — заявили в администрации города.
Осенью ВСУ освободили Харьковскую и Херсонскую области от российской оккупации. Фотографы, попавшие в Изюм и Херсон, показали миру, как выглядели города после отступления армии РФ — полуразрушенные, с воронками от снарядов и раскуроченными дорогами. Однако Харьковская и Херсонская области — это не только крупные города, но еще и множество небольших поселков и деревень, через которые часто проходит линия фронта. За время вторжения они превратились в выжженную землю. Иногда угадать, что на их месте находилось до войны, можно лишь по отдельным деталям. Украинский фотограф Яков Ляшенко по просьбе «Медузы» съездил в несколько таких поселков — и попробовал рассмотреть их с максимально близкого расстояния.
Работа российских спецслужб по ключевым направлениям должна быть усилена на фоне новых рисков и угроз. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в поздравлении ко Дню работника органов безопасности.
Путин особо отметил работу спецслужб в «новых регионах России». «Да, вам сейчас трудно: обстановка в Донецкой и Луганской народных республиках, в Херсонской и Запорожской областях крайне сложная», — сказал он в ролике, пообещав предоставить подразделениям на аннексированных территориях новую технику, вооружения и «опытные кадры».
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