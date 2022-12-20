Война Трехсотый день

Жены отправившихся на войну жителей Новосибирска рассказали изданию НГС, что не получают обещанные их мужьям выплаты. Так, по словам одной из собеседниц НГС, ее муж остался без работы и решил заключить контракт на военную службу. Возможно, пишет издание, «не последним мотивом стали и обещанные добровольцу деньги: финансовая ситуация его семьи стремительно ухудшалась». Однако собеседница НГС, у которой двое детей — 13 лет и 1 год — обещанных денег так и не получила.

В личном кабинете ее мужа, пишет НГС, отображались начисленные и якобы выплаченные ему суммы, но это были совсем не те деньги, которые обещали добровольцам. Но даже и эти деньги она не получила.

«Как мне объяснили в военной части, ввиду большого объема работы расчетный центр не справляется. Но я же детям не скажу: расчетный центр не справляется, давайте не будем кушать», — сказала она. Также, по ее словам, ей не удалось оформить кредитные каникулы, на которые могут претендовать семьи мобилизованных.

Как сообщает НГС, после подготовки публикации представитель пресс-службы Минобороны РФ, куда мы направили запрос по ситуации, в телефонном разговоре признал, что деньги не были начислены вовремя, но будут отправлены 23 декабря. Представитель Минобороны просил не публиковать текст, а выпустить его «после того, как деньги поступят». На момент публикации деньги не поступили, отмечает издание.

О такой же ситуации с выплатами рассказала НГС и жена призванного на войну в рамках мобилизации. По ее словам, вовремя пришла только выплата от властей региона, деньги от Минобороны, как ей удалось выяснить после обращений в разные инстанции, «ушли на какой-то непонятный счет Сбербанка» из-за ошибки бухгалтерии штаба. В итоге обещанную мобилизованным зарплату все-так удалось получить спустя несколько месяцев.

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