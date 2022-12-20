Замглавы ГСЧС Украины отстранили из-за выстрела гранатомета, при котором пострадал комендант полиции Польши. Гранатомет был подарком из Украины

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Заместителя главы Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Дмитрия Бондаря отстранили от должности из-за взрыва, при котором пострадал главный комендант полиции Польши Ярослав Шимчик. Об этом заявил министр внутренних дел Польши Мариуш Каминский.

«Я получил информацию о том, что заместитель главы ГСЧС Украины генерал Д. Бондарь, ответственный за вручение подарка командующему [польской полицией] генералу Я. Шимчику, отстранен от работы. По этому поводу в Украине также возбуждено уголовное дело», — написал Каминский в твиттере.

Инцидент, при котором пострадал Шимчик, произошел 14 декабря. Генерал не получил серьезных травм. Как позднее рассказал он сам, произошел, когда он перемещал два противотанковых гранатомета, которые во время визита в Украину ему подарили главы украинской Национальной полиции и ГСЧС. Гранатомет от полиции был переделан в громкоговоритель, от ГСЧС — нет. Но Шимчика заверили, что оба орудия были использованы, не имеют разрывного заряда и не представляют угрозы.

В ГСЧС 19 декабря выразили сожаление в связи с происшествием, а также надежду, что оно не повлияет на дальнейшее сотрудничество украинских и польских правоохранительных органов.

«Исключительно из благих намерений и глубокой благодарности Ярославу Шимчику был передан символический подарок, связанный с сопротивлением украинского народа российскому агрессору. Убеждены, никакого умысла нанести урон главному коменданту полиции Польши не было и не могло быть. Уверены, что после изучения обстоятельств и причин этого несчастного случая, будут сделаны надлежащие выводы», — говорилось в заявлении ведомства.

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