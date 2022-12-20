Замглавы ГСЧС Украины отстранили из-за выстрела гранатомета, при котором пострадал комендант полиции Польши. Гранатомет был подарком из Украины
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Заместителя главы Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Дмитрия Бондаря отстранили от должности из-за взрыва, при котором пострадал главный комендант полиции Польши Ярослав Шимчик. Об этом заявил министр внутренних дел Польши Мариуш Каминский.
«Я получил информацию о том, что заместитель главы ГСЧС Украины генерал Д. Бондарь, ответственный за вручение подарка командующему [польской полицией] генералу Я. Шимчику, отстранен от работы. По этому поводу в Украине также возбуждено уголовное дело», — написал Каминский в твиттере.
Инцидент, при котором пострадал Шимчик, произошел 14 декабря. Генерал не получил серьезных травм. Как позднее рассказал он сам, взрыв (или выстрел) произошел, когда он перемещал два противотанковых гранатомета, которые во время визита в Украину ему подарили главы украинской Национальной полиции и ГСЧС. Гранатомет от полиции был переделан в громкоговоритель, от ГСЧС — нет. Но Шимчика заверили, что оба орудия были использованы, не имеют разрывного заряда и не представляют угрозы.
В ГСЧС 19 декабря выразили сожаление в связи с происшествием, а также надежду, что оно не повлияет на дальнейшее сотрудничество украинских и польских правоохранительных органов.
«Исключительно из благих намерений и глубокой благодарности Ярославу Шимчику был передан символический подарок, связанный с сопротивлением украинского народа российскому агрессору. Убеждены, никакого умысла нанести урон главному коменданту полиции Польши не было и не могло быть. Уверены, что после изучения обстоятельств и причин этого несчастного случая, будут сделаны надлежащие выводы», — говорилось в заявлении ведомства.