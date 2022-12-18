Зеленский: операция по освобождению Крыма началась в головах людей

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Операция по освобождению Крыма «началась в головах людей», заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью французским телеканалам TF1 и LCI.

Сама операция еще не началась. Когда она начнется, вы это точно услышите. Я считаю, что отвоевание Крыма началось в головах людей, и это очень важно. В нашем внутреннем желании, <…> в единстве отношения к этому. Не просто на словах «Крым — это Украина». Этого мало — надо быть готовыми идти, потому что никто просто так Крым не отдаст. Отвоевание всегда начинается с общества, с желания и готовности. Поэтому я считаю, что начало есть.

Видеозапись интервью Зеленского TF1 и LCI

Власти Украины неоднократно заявляли, что война с Россией может быть закончена только после ухода РФ со всех оккупированных территорий, в том числе аннексированного в 2014 году Крыма. Представители украинской власти периодически говорят и о возможном проведении военной операции по возвращению Крыма.

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