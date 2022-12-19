Война Двести девяносто девятый день
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«Медуза» с 24 февраля следит за российским вторжением в Украину в прямом эфире. Хронику событий 18 декабря читайте здесь.
Главные новости:
- В ночь на 19 декабря Киев подвергся атаке дронов-камикадзе. Командование Воздушных сил ВСУ сообщило, что 30 из 35 беспилотников удалось сбить.
- Глава аннексированной ДНР Денис Пушилин заявил, что центр Марьинки «зачищен».
- Глава Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об обстреле с украинской стороны поселка Красная Яруга, в результате которого пострадали два человека
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В Катаре задержали трех участников группы Pussy Riot, которые намеревались провести акцию протеста во время финала чемпионата мира по футболу, пишет Deutsche Welle.
По данным немецких СМИ, среди задержанных — Петр Верзилов, Вероника Никульшина и еще одна активистка, чье имя не называется.
Участники Pussy Riot намеревались выбежать на футбольное поле в финальном матче ЧМ, чтобы таким образом выразить протест против войны в Украине, лишения свободы Алексея Навального и подавления прав женщин в Иране. Акцию пресекли сотрудники сил безопасности на стадионе.
Торецк, 18 декабря
Глава аннексированной ДНР Денис Пушилин заявил, что центр Марьинки «зачищен», сообщает РИА Новости. Подтверждения этому из других источников на данный момент не поступало.
Во время войны невозможно оперативно проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители сторон конфликта, пожалуйста, относитесь к ней с осторожностью.
Росавиация продлила режим ограничений на выполнение полетов в 11 аэропортов юга и центральной части России, действующий с 24 февраля, когда Россия начала вторжение в Украину.
Срок действия режима продлен до 27 декабря, сообщает РИА Новости. Закрытыми остаются аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.
Минобороны Великобритании в ежедневном обзоре войны в Украине пишет о ЧВК Вагнера. Авторы обзора отмечают важную роль, которую это формирование играет в боях за Бахмут и рассказывают, что командный состав ЧВК Вагнера, вероятно, не участвует напрямую в боевых действиях.
По данным Минобороны Великобритании, в ЧВК Вагнера разработана тактика, позволяющая использовать большое количество завербованных им плохо обученных заключенных.
Отдельным бойцам, скорее всего, выдают смартфон или планшет, который показывает маршрут и цель нападения, наложенные на спутниковые снимки, говорится в обзоре. Участникам ЧВК Вагнера, которые отклоняются от намеченных маршрутов нападения без разрешения, скорее всего, грозит казнь без надлежащего судебного разбирательства. Командиры на уровне взвода и выше, скорее всего, остаются в укрытии и отдают приказы по рации, следя за происходящем при помощи беспилотников.
Эта жестокая тактика направлена на сохранение опытных командиров и бронетехники — ценных активов ЧВК Вагнера — за счет новобранцев-заключенных, которых организация оценивает как расходный материал, пишут авторы обзора.
В конце февраля-начале марта, когда началось вторжение войск РФ в Украину, и в сентябре, когда в России объявили мобилизацию, немало россиян решили уехать за границу. Кто-то через некоторое время вернулся назад, а кто-то планирует жить в другой стране или перемещаться по миру. Консалтинговая компания Henley & Partners каждый год составляет рейтинг самых «сильных» паспортов, оценивая их по количеству стран, в которые владелец паспорта может въехать либо совсем без визы, либо получив ее по прибытии.
«Медуза» пообщалась с россиянами, которые (в том числе в этом году) получили паспорта стран, вошедших в двадцатку рейтинга, узнала, насколько сложно это сделать, и ранжировала список по тому, сколько занимает процесс вступления в новое гражданство. Важно помнить: став гражданином другого государства, вы можете рассчитывать на его защиту. Но если вы сохраните российский паспорт и приедете в Россию, новое гражданство не поможет в случае проблем с ее властями.
Глава Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об обстреле с украинской стороны поселка Красная Яруга, в результате которого пострадали два человека.
«Девушке с осколочными ранениями оказана помощь медиков на месте, отправлена на амбулаторное лечение. У мужчины контузия, медпомощь оказана, от госпитализации отказался», — написал он в телеграме. В поселке повреждены восемь жилых и нежилых зданий, добавил он.
В ночь на 19 декабря Киев подвергся атаке российских дронов-камикадзе. Мэр столицы Украины Виталий Кличко сообщил о нескольких взрывах в Соломенском и Шевченковском районах города.
Воздушная тревога длилась более трех часов. Поврежден объект критической инфраструктуры, заявили представители властей города, не став уточнять подробности.
Командование Воздушных сил ВСУ сообщило, что в ночь на 19 декабря Украину атаковали около 35 дронов-камикадзе, запущенных с восточного побережья Азовского моря, 30 из них были уничтожены.
Здравствуйте! Мы начинаем трансляцию, в которой будем рассказывать о важных событиях, связанных с войной в Украине, которая идет уже 299 дней. Спасибо, что вы с нами все это время.