Война Двести девяносто восьмой день

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«Медуза» с 24 февраля следит за российским вторжением в Украину в прямом эфире. Хронику событий 17 декабря читайте здесь, а главные фотографии предыдущего дня смотрите здесь.

Главные новости:

Советник Офиса президента Алексей Арестович подтвердил, что ВСУ пытались ликвидировать главу Генштаба России Валерия Герасимова.

Министр обороны РФ приехал на линию фронта. Шойгу, говорится в заявлении Минобороны, «совершил облет районов дислокации войск и проверил передовые позиции российских подразделений».

В аннексированную ЛНР приехал Виктор Бут, который 10 лет отбывал наказание в США и был выдан России в начале декабря. Бут принял участие в учредительном собрании отделения ЛДПР в регионе и заявил, что « он, как и ЛНР, вернулся в Россию».

Перед началом вторжения в Украину в Москве планировали, что российские войска дойдут до Киева за 15 часов. Но уже в марте Владимир Путин в частном разговоре признал, что «война будет намного сложнее, чем предполагалось», выяснила The New York Times.

ВСУ допускают, что Россия снова попытается атаковать Украину со стороны Беларуси в годовщину начала войны, но пока признаков формирования ударных групп для нового наступления не видят.

Военком подмосковных Дмитрова, Дубны и Талдома заявил о возврате к двухлетнему сроку службы по призыву в 2023 году. Минобороны это отрицает.

В России введена военная цензура, «Медузу» и другие СМИ заблокировали, но мы продолжаем работать. Какие есть способы оставаться на связи с «Медузой».

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