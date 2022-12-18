Война Двести девяносто восьмой день
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«Медуза» с 24 февраля следит за российским вторжением в Украину в прямом эфире. Хронику событий 17 декабря читайте здесь, а главные фотографии предыдущего дня смотрите здесь.
Главные новости:
- Советник Офиса президента Алексей Арестович подтвердил, что ВСУ пытались ликвидировать главу Генштаба России Валерия Герасимова.
- Министр обороны РФ приехал на линию фронта. Шойгу, говорится в заявлении Минобороны, «совершил облет районов дислокации войск и проверил передовые позиции российских подразделений».
- В аннексированную ЛНР приехал Виктор Бут, который 10 лет отбывал наказание в США и был выдан России в начале декабря. Бут принял участие в учредительном собрании отделения ЛДПР в регионе и заявил, что « он, как и ЛНР, вернулся в Россию».
- Перед началом вторжения в Украину в Москве планировали, что российские войска дойдут до Киева за 15 часов. Но уже в марте Владимир Путин в частном разговоре признал, что «война будет намного сложнее, чем предполагалось», выяснила The New York Times.
- ВСУ допускают, что Россия снова попытается атаковать Украину со стороны Беларуси в годовщину начала войны, но пока признаков формирования ударных групп для нового наступления не видят.
- Военком подмосковных Дмитрова, Дубны и Талдома заявил о возврате к двухлетнему сроку службы по призыву в 2023 году. Минобороны это отрицает.
В России введена военная цензура, «Медузу» и другие СМИ заблокировали, но мы продолжаем работать. Какие есть способы оставаться на связи с «Медузой».
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Российским школьникам 19 декабря на занятиях «Разговоры о важном» покажут три видео об историях людей, спасших своими действиями человеческие жизни.
В частности, пишет ТАСС, школьникам предстоит увидеть сюжет о спасении младшего сержанта Николая Пасенко, воевавшего в Украине.
Вот что рассказано об этом видео на сайте «Разговоров о важном»:
Во время боя его что-то ударило в край бронежилета, но он, не потеряв сознания, продолжал идти в бой. Только сослуживцы, заметив раненного бойца, увели его из-под обстрела и перевязали. Но никто даже представить не мог, что в ране солдата находится неразорвавшийся снаряд. Пока это не обнаружили врачи. С этого момента началась их героическая работа: хирурги, рискуя собственными жизнями, прооперировали солдата.
Остальные два видео посвящены матросу Тихоокеанского флота Алдару Цыденжапову, который в 2010 году погиб, спасая команду горящего эсминца «Быстрый» и сам корабль от взрыва, и Сергею Сотникову, следившему по собственной инициативе за закрытой за ненадобностью взлетно-посадочной полосой в селе Ижма в Коми. 7 сентября 2010 года на эту ВПП совершил аварийную посадку Ту-154 якутской авиакомпании «Алроса», на борту которого находился 81 человек.
Во время войны невозможно оперативно проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители сторон конфликта.
Телеканал «Дождь» объявлен в России «иностранным агентом» (как и многие другие организации и люди). Имейте в виду, что во время войны с Украиной в России приняли новый закон: теперь «иноагентом» могут объявить кого угодно.
Замглавы офиса президента Украины Кирилл Тимошенко сообщил, что в результате обстрела Херсона ранены три человека, состояние одного из пострадавших оценивается как тяжелое.
Украинские СМИ, в том числе «Суспильне» и «Политика Страны», пишут о новом обстреле Херсона.
Российские войска отступили с территорий на правом берегу Днепра, в том числе из Херсона, в начале ноября. 11 ноября в Херсон вернулись украинские войска, с этого момент город постоянно находится под российскими обстрелами.
В правительстве Молдовы заявили, что страна перестала зависеть от российского газа
«Впервые в истории нашей страны правый берег [Днестра] не будет потреблять газ, поставляемый „Газпромом“. С прошлого года мы обещали, что будем создавать резервы и находить альтернативы, чтобы перестать зависеть от одного источника. Мы достигли этого», — сообщил министр инфраструктуры и регионального развития Андрей Спыну (цитата по РБК).
Ранее было объявлено, что «Молдовагаз» в декабре помимо «Газпрома», стал закупать топливо у госпредприятия «Энергоком» для потребления на правом берегу Днестра. Откуда и по какой цене его приобретает «Энергоком», не уточняется.
«Газпром» в декабре выразил недовольство тем, что Молдова хранит часть закупленного у него газа в хранилищах в Украине. Власти Молдовы объяснили это тем, что в стране нет подходящих хранилищ, в «Газпроме», в свою очередь, считают, что часть поставленного в Молдову топлива «оседает» в Украине.
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Минобороны Великобритании посвятило ежедневный обзор событий, связанных с войной в Украине, попыткам российского командования поднять боевой дух в войсках.
Авторы обзора напомнили, что 14 декабря министерство обороны РФ объявило о создании двух «передовых творческих бригад», задачей которых является повышение боевого духа войск, задействованных в «специальной военной операции».
До этого российские СМИ писали о призывах жертвовать музыкальные инструменты для находящихся на войне.
Военная музыка и выступления артистов перед войсками имеют долгую историю во многих вооруженных силах, но в России они тесно переплетены с концепцией идеологического и политического воспитания советских времен, пишут авторы обзора.
Низкий боевой дух, считают в Минобороны Великобритании, почти наверняка остается серьезной проблемой для большей части российских вооруженных сил.
Однако военных, указывают авторы обзора, в первую очередь волнуют очень высокий уровень потерь, плохое руководство, задержки выплат денежного довольствия. нехватка боеприпасов, а также отсутствии ясности в отношении целей войны. Усилия творческих бригад, отмечается в обзоре, вряд ли тут существенно помогут.
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На контролируемой Украиной территории Донецкой области в результате российских обстрелов погиб один человек.
Жертвой стал житель Часового Яра, сообщил глава региона Павел Кириленко. Еще один человек получил ранения, написал он.
Представители аннексированной ДНР, в свою очередь, заявили об обстреле Донецка украинскими войсками. По словам Алексея Кулемзина, возглавляющего городскую администрацию, под обстрел попали детский сад № 1, дом детского творчества в Ворошиловском районе и «Донбасс Арена». О пострадавших Кулемзин не сообщил.
Во время войны невозможно оперативно проверить информацию, которую распространяют представители сторон конфликта.
Глава Херсонской области Ярослав Янушевич сообщил, что на территории региона 17 декабря в результате российских обстрелов погибли три человека, еще шесть человек получили ранения разной степени тяжести.
Всего, по данным Янушевича, российские военные за сутки 54 раза обстреляли территорию Херсонской области.
Во время войны невозможно оперативно проверить информацию, которую распространяют представители сторон конфликта.
В Киеве на Софийской площади установили главную новогоднюю елку Украины
Мэр Киева Виктор Кличко ранее заявил, что «нельзя позволить Путину украсть Рождество» и, несмотря на войну, в столице Украины будет «Елка несокрушимости». Новогоднее убранство города, подчеркнул он, будет профинансировано бизнесом, а не бюджетом. На этой фотографии, сделанной вечером 17 декабря, когда в Киеве был сильный туман, показано, как на Софийской площади наряжают новогоднюю елку.
На вокзале в Киеве тоже установили новогоднюю елку
Советник Офиса президента Алексей Арестович подтвердил, что ВСУ пытались ликвидировать главу Генштаба России Валерия Герасимова
О том, что власти США пытались запретить Украине покушаться на жизнь Герасимова, опасаясь глобальной эскалации, написала ранее The New York Times в большом расследовании о подготовке российского вторжения в Украину и первых неделях войны.
Арестович подтвердил, что ВСУ, нанося удар по российскому штабу в Изюме в конце апреля, рассчитывали убить главу Генштаба Минобороны РФ.
«Мы били по Герасимову, накрыли штаб. Там погибло и без него много старших офицеров. Но он успел отъехать чуть раньше — не успели», — цитирует Арестовича «Политика Страны». О том, что в штабе в Изюме во время удара мог находится Герасимов, ранее сообщали неофициальные источники, официально ни Россия, ни Украина до настоящего времени эту информацию не комментировали.
Во время войны невозможно оперативно проверить информацию, которую распространяют представители сторон конфликта. Пожалуйста, относитесь к ней с осторожностью.
Президент сервиса поиска работы SuperJob Алексей Захаров рассказал агентству «Прайм», как война и мобилизация изменили рынок труда.
В частности, по словам Захарова, на 5-6 процентных пунктов выросла доля женщин, претендующих на вакансии, где не требуется приложения значительной физической силы. Речь идет о работе курьерами и комплектовщиками, специалистами по тестированию программного обеспечения и менеджерами по продажам.
Растет, по словам Захарова, и средний возраст соискателей-мужчин: системные администраторы и механики «постарели» сразу на три года, охранники, фрезеровщики, энергетики, электромонтеры, плотники и операторы станков с числовым программным управлением — на два года. Процентное возрастное соотношение, по его словам, изменилось за счет уменьшения числа соискателей моложе 45 лет.
Банк России 16 декабря заявил, что в РФ из-за мобилизации «во многих отраслях усиливается нехватка рабочей силы», отметив, что «на текущем этапе возможности расширения производства в российской экономике в значительной мере ограничены состоянием рынка труда».
Виктор Бут, которого США в начале декабря передали России в обмен на баскетболистку Бриттни Грайнер, приехал в самопровозглашенную Луганскую народную республику.
В ЛНР, сообщает канал Минобороны РФ «Звезда», Бут и лидер ЛДПР Леонид Слуцкий приняли участие в учредительном собрании регионального отделения партии.
Бут, цитирует «Звезда» заявление пресс-службы ЛДПР, выступил с речью, в которой восхитился мужеством и смелостью жителей ЛНР, заявив, в частности, что их пример вдохновил и его. По словам Бута, теперь он, как и ЛНР, вернулся в Россию.
В Киеве полностью восстановлено теплоснабжение
Как сообщил мэр города Виталий Кличко, коммунальные службы устранили последствия последних обстрелов и наладили подачу тепла в штатном режиме. «В течение дня коммунальщики будут работать по отдельным домам, где могут возникать локальные проблемы с теплом», — добавил он.
Война в Украине стала огромным стрессом для миллионов людей. Все они — в зоне риска с точки зрения насильственного поведения. Даже если вы не в зоне боевых действий, а следите за событиями по лентам новостей, война может повлиять на вас и спровоцировать насилие.
«Медуза» рассказывает, из-за чего некоторые люди проявляют насилие (не только физическое, но и эмоциональное, финансовое, сексуализированное), как заподозрить в себе такую склонность, что предпринять, чтобы остановиться, — и почему использовать словосочетание «автор насилия» лучше, чем «абьюзер».
Утренняя сводка Генштаба ВСУ. Главное
- За минувшие сутки подразделения ВСУ отбили атаки российских войск в районах более пятнадцати населенных пунктов. Среди них — Стельмаховка и Серебрянское лесничество Луганской области и Верхнекаменское, Выемка, Веселое, Бахмут, Клещеевка, Опытное, Первомайское, Невельское и Красногоровка Донецкой области.
- Российские власти планирует ввести круглосуточный комендантский час в населенных пунктах на оккупированной территории Запорожской области. Так, в населенном пункте Черниговка указанные ограничения будут введены с 25 декабря, а в Бердянске — с 30 декабря 2022 года по 03 января 2023 года.
Во время войны невозможно оперативно проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители сторон конфликта.
Во время войны невозможно оперативно проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители сторон конфликта.
Во время войны невозможно оперативно проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители сторон конфликта.
Здравствуйте! Мы начинаем трансляцию, в которой будем следить за всеми важными событиями, связанными с войной в Украине, которая идет уже 298 дней. Спасибо, что вы с нами.