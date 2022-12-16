CNN: ФИФА отказала Зеленскому в возможности выступить с «посланием о мире» перед финалом ЧМ по футболу

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Международная федерация футбола (ФИФА) отказалась предоставить президенту Украины Владимиру Зеленскому возможность выступить с «посланием о мире во всем мире» перед финалом чемпионата мира по футболу, проходящего в Катаре. Об этом рассказал источник CNN.

По его словам, с инициативой выступил офис украинского президента. Там предложили показать видеообращение Зеленского на стадионе перед финальным матчем ЧМ и были удивлены отказом. «Мы думали, что ФИФА хочет использовать свою платформу во благо», — сказал источник, отметив, что переговоры с футбольной федерацией еще продолжаются.

В ФИФА пока не прокомментировали информацию собеседника CNN.

Финал ЧМ в Катаре пройдет 18 декабря, в нем сыграют Аргентина и Франция.

Офис Владимира Зеленского пытается использовать различные крупные международные мероприятия для того, чтобы привлечь дополнительное внимание к войне в Украине.

Зеленский ранее выступал на Каннском фестивале и на вручении музыкальной премии «Грэмми». Сообщалось, что офис украинского лидера также пытался организовать его выступление на «Оскаре», но не смог.

Перед нынешним чемпионатом мира по футболу в Катаре и во время него уже произошел ряд скандалов, связанных с общественными и политическими темами — в частности, с правами ЛГБТ-сообщества. Глава ФИФА Джанни Инфантино заявил, что организация пыталась дистанцироваться от политических тем во время чемпионата, чтобы «позаботиться обо всех [болельщиках]».

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