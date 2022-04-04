«Поддержите нас. Но только не тишиной» Владимир Зеленский выступил с видеообращением на «Грэмми»

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На 64-й ежегодной церемонии вручения премии «Грэмми» в Лас-Вегасе показали видеообращение президента Украины Владимира Зеленского. По данным источника Variety, Зеленский записал обращение в своем бункере в Киеве в последние 48 часов. Видео его выступления показали спустя два часа после начала церемонии «Грэмми». Обращение включили перед выступлением певца Джона Леджена, который исполнил песню «Free» вместе с украинской поэтессой Любовью Якимчук.

Обращение Владимира Зеленского на церемонии «Грэмми» Guardian News

Вот что в своем обращении сказал Владимир Зеленский:

Война. Что меньше всего похоже на музыку? Тишина разрушенных городов и молчание убитых людей. Наши дети рисуют проносящиеся ракеты, а не падающие звезды. Более 400 детей были ранены, 153 ребенка погибли, и мы никогда не увидим, как они рисуют. Наши родители счастливы просыпаться по утрам — в бомбоубежищах, но живыми. Наши близкие не знают, будем ли мы снова вместе. Война не дает нам выбирать, кто выживет, а кто останется в вечном молчании.

Наши музыканты носят броню вместо смокингов. Они выступают для раненых в госпиталях. Даже для тех, кто не может слышать. Но музыка все равно прорвется. Мы защищаем нашу свободу. Чтобы жить. Любить. Звучать. На нашей земле мы сражаемся с Россией, которая своими бомбами приносит ужасную тишину. Наполните тишину своей музыкой. Наполните ее сегодня. Расскажите нашу историю. Расскажите правду о войне в своих социальных сетях и на телевидении.

Поддержите нас любыми возможными способами. Любыми — но только не тишиной. И тогда наступит мир. Во всех наших городах, которые разрушает война: Чернигов, Харьков, Волноваха, Мариуполь и другие. Они уже стали легендами. Но у меня есть мечта, чтобы они жили. И были свободны. Свободны, как вы на сцене «Грэмми».

Variety отмечает, что до конца было неясно, выступит ли Зеленский на «Грэмми» по видеосвязи или в записи и выступит ли вообще. Ранее президент Украины не выступил на церемонии кинопремии «Оскар», несмотря на многочисленные призывы дать ему такую возможность (например, актриса Эми Шумер, ставшая ведущей «Оскара» в 2022 году, просила об этом организаторов церемонии).

Премию «Грэмми» за лучшую песню года получила композиция «Leave The Door Open» дуэта Silk Sonic (Бруно Марс и Андерсон Паак). Лучшим новым исполнителем стала Оливия Родриго. Альбомом года назван «We Are» Джона Батиста.

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Фото на обложке: Valerie Macon / AFP / Scanpix / LETA