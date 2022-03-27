Шон Пенн призвал бойкотировать «Оскар», если на церемонии не дадут выступить Владимиру Зеленскому

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Американский актер и режиссер Шон Пенн призвал бойкотировать вручение кинопремии «Оскар», если на церемонии не дадут выступить президенту Украины Владимиру Зеленскому.

Шон Пенн сказал в интервью CNN, что, по его данным, американская киноакадемия решила не давать Зеленскому возможность выступить на церемонии по видеосвязи.

Если окажется, что так и выйдет, я бы предложил всем участникам — я понимаю, что это минута их личной гордости за себя и за их фильмы, — объявить протест и бойкотировать церемонию вручения премии «Оскар». Что касается меня: если это произойдет, то, вернувшись [в США], я публично расплавлю .

Шон Пенн отметил, что молится за то, чтобы этого не произошло и Зеленскому позволили выступить на церемонии.

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25 марта таблоид The New York Post сообщил, что Владимир Зеленский обсуждает с Академией кинематографических искусств свое участие в церемонии — по видеосвязи или в записи. За несколько дней до этого актриса Эми Шумер, которая стала ведущей «Оскара» в 2022 году, предложила дать Зеленскому возможность выступить на церемонии по видеосвязи.

94-я церемония вручения «Оскар» пройдет в ночь на 28 марта, ее начало намечено на 3 часа ночи по Москве.

Шон Пенн снимает в Украине документальный фильм о вторжении российских войск. Он начал работу над фильмом в ноябре 2021 года, когда западные СМИ и политики только начали говорить о наращивании российских войск у границ Украины. Во время войны Пенн встречался в Украине с Владимиром Зеленским. Сейчас Пенн из соображений безопасности находится в Варшаве.

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