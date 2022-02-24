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Шон Пенн приехал в Украину для съемок документального фильма о российском вторжении

Источник: Украинская правда

Актер и режиссер Шон Пенн снимает в Украине документальный фильм о вторжении российских войск. Об этом 24 февраля сообщили офис президента Украины и производитель картины Vice Studios.

Сториз с участием Пенна вечером в четверг опубликовал президент Украины Владимир Зеленский. «Режиссер специально приехал в Киев, чтобы как документалист зафиксировать все происходящие в Украине события и донести миру правду о вторжении России в нашу страну», — цитирует офис президента «Украинская правда».

Режиссер уже приезжал в Украину в ноябре 2021 года. В рамках подготовки документального фильма он побывал в Приазовье и пообщался с украинскими военными.

Украинская правда
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