Шон Пенн приехал в Украину для съемок документального фильма о российском вторжении

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Актер и режиссер Шон Пенн снимает в Украине документальный фильм о вторжении российских войск. Об этом 24 февраля сообщили офис президента Украины и производитель картины Vice Studios.

Сториз с участием Пенна вечером в четверг опубликовал президент Украины Владимир Зеленский. «Режиссер специально приехал в Киев, чтобы как документалист зафиксировать все происходящие в Украине события и донести миру правду о вторжении России в нашу страну», — цитирует офис президента «Украинская правда».

Российское вторжение в Украину

Война Российское вторжение в Украину. Первый день. Онлайн «Медузы»

Российское вторжение в Украину

Война Российское вторжение в Украину. Первый день. Онлайн «Медузы»