Война Двести девяносто седьмой день
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«Медуза» с 24 февраля следит за российским вторжением в Украину в прямом эфире. Хронику событий 16 декабря читайте здесь.
Главные новости:
- В Киеве восстановили работу метро и водоснабжение после вчерашней ракетной атаки. Электричество до сих пор есть не у всех.
- Британский премьер Риши Сунак попросил провести аудит помощи Украине, сообщили источники программы «Би-би-си» «Newsnight».
- Накануне Путин работал в объединенном штабе войск, задействованных в «спецоперации», сообщил Кремль, не уточняя, где находится штаб.
В России введена военная цензура, «Медузу» и другие СМИ заблокировали, но мы продолжаем работать. Какие есть способы оставаться на связи с «Медузой».
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Утренняя сводка Генштаба ВСУ
- ВСУ отразили атаки противника в районах более 20 населенных пунктов. Среди них были Площадка, Краснопоповка, Белогоровка Луганской области и Бахмут, Опросное, Зеленополье, Андреевка, Марьинка, Победа и Новомихайловка Донецкой области.
- За сутки российские войска выпустили по территории Украины 98 ракет (ранее Генштаб ВСУ сообщал о 74 ракетах, выпущенных непосредственно при атаке на энергетические объекты) и совершили более 65 обстрелов из реактивных систем залпового огня.
- Противник отводит часть своих войск из Каховки и Новой Каховки. Среди местных жителей военнослужащие распространяют информацию, что Каховка будет оставлена до конца года, поэтому лояльным к России местным жителям предлагают переезд в Крым.
Во время войны невозможно оперативно проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон.
После вчерашней атаки Харьков и Харьковская область были полностью обесточены. Сейчас электроснабжение восстановлено
Об этом заявил глава Харьковской областной администрации Олег Синегубов.
При этом метро в Харькове, в отличие от киевского, до сих пор не работает.
В Кривом Роге достали из-под завалов тело полуторагодовалого мальчика
Об этом рассказал глава Днепропетровской областной администрации Валентин Резниченко. По его словам, ребенок жил в доме, который был разрушен во время вчерашней ракетной атаки России.
Всего в результате этого обстрела погибли четыре человека. 13 человек пострадали, среди них четверо детей, рассказал Резниченко.
«Newsnight»: британский премьер Риши Сунак попросил провести аудит помощи Украине
Как сообщили источники программы «Newsnight», которую выпускает британская корпорация «Би-би-си», аудит призван показать, как развивается война и насколько важную роль играет британская военная помощь Украине. «Смысл в том, чтобы посмотреть на то, что мы вложили и что получили», — рассказал один из собеседников «Newsnight».
Действия Сунака вызвали опасения в британском правительстве. Некоторые считают, что новый премьер избрал слишком осторожный подход к войне. Но в офисе Сунака настаивают, что Великобритания продолжает поддерживать Украину.
Сообщается, что президент Украины Владимир Зеленский знает об идущих в Великобритании дискуссиях насчет поддержки Украины и пытается убедить Сунака сохранять ее на высоком уровне. «Президент Зеленский почувствовал, что именно происходит. Так что он говорил с Риши. Он пытается вдохновить его», — рассказал один из собеседников «Newsnight».
Киев восстанавливается после вчерашней ракетной атаки. Метро в городе заработало только сегодня утром
По словам мэра города Виталия Кличко, половине жителей Киева вернули тепло. Электричество есть в ⅔ домов, а водоснабжение появилось у всех киевлян. Также восстановлена работа метро.
Кличко подчеркнул, что все еще действуют графики аварийных отключений, а дефицит электроэнергии по-прежнему значительный. Украинские энергетики призывают граждан экономить электричество.
Накануне Украина подверглась очередному ракетному удару, из-за которого по всей стране прошли аварийные отключения электричества.
Накануне Владимир Путин весь день работал в объединенном штабе войск, задействованных в «спецоперации»
Об этом заявила администрация президента РФ.
«Глава государства ознакомился с работой штаба, заслушал доклад о ходе СВО, а также провел совещание и отдельные встречи с командующими», — говорится в сообщении Кремля.
Судя по фотографиям и видео, в штабе также присутствовали министр обороны России Сергей Шойгу, начальник Генштаба Валерий Герасимов и командующий российскими войсками в Украине Сергей Суровикин.
Где именно находится штаб, в Кремле не уточнили. Официально Путин еще ни разу не посещал зону военных действий.
Наступил 297-й день с момента вторжения России в Украину. «Медуза» продолжает следить за событиями вокруг этого конфликта.
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