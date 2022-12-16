В новый санкционный список ЕС включены все российские парламентские партии, Роскомнадзор, Татьяна Голикова и Григорий Лепс

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента. Этот материал можно скачать в PDF и отправить тем, кто не умеет обходить блокировки. Или просто распечатать.

В официальном журнале Евросоюза опубликовано содержание девятого пакета санкций в отношении России, который 16 декабря утвердил Совет ЕС.

В частности, в журнале опубликован список российских физических лиц и организаций, попавших под санкции. Среди них, в частности, Роскомнадзор, подразделения российской армии и все парламентские партии России — «Единая Россия», ЛДПР, КПРФ, «Справедливая Россия — За правду» и «Новые люди».

Помимо этого, под ограничения попали вице-премьер Татьяна Голикова, глава Минюста Константин Чучейко, министр культуры Ольга Любимова, председатель Конституционного суда РФ Валерий Зорькин, депутаты Госдумы Валентина Терешкова, Дмитрий Саблин и Анастасия Удальцова, а также губернаторы семи регионов РФ.

Также в санкционный список включены телеведущие Борис Корчевников, Марина Ким, певец Григорий Лепс, блогер Дмитрий «Гоблин» Пучков, режиссер Никита Михалков, члены семью миллиардера Юрия Ковальчука и две дочери главы Чечни Рамзана Кадырова.

Кроме прочего, девятый пакет санкций ЕС предполагает:

запрет на экспорт в Россию двигателей для авиации;

отзыв лицензии на вещание у телеканалов НТВ / «НТВ-Мир», «Россия-1», РЕН ТВ и Первый канал;

санкции против энергетического и горнодобывающего секторов;

запрет гражданам ЕС входить в руководство любых государственных или подконтрольных государству компаний, организаций или органов, расположенных на территории России.

Читайте также

Война Двести девяносто шестой день

Читайте также

Война Двести девяносто шестой день