Телеканал RT остановил сотрудничество с Антоном Красовским из-за его призыва «топить» детей в Украине. Он ответил: «Бывает так: сидишь в эфире, тебя несет»

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Главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что остановила сотрудничество с ведущим телеканала Антоном Красовским спустя четыре дня после того, как он в эфире призвал «топить» и «сжигать» детей в Украине.

«Высказывание Антона Красовского дико и омерзительно. Возможно, Антон объяснится, каким временным помешательством оно было вызвано и как сорвалось с его языка. Сложно поверить, чтобы Красовский искренне считал, что нужно топить детей», — сказала Симоньян.

Она отметила, что останавливает с Красовским сотрудничество, поскольку ни она, ни другие сотрудники RT «не могут позволить, чтобы мелькнула даже мысль о том, что кто-то из нас способен разделять подобную дичь».

Красовский, комментируя свои слова о детях, сказал, что ему «по-настоящему неловко» и он «не увидел границы». «Ну бывает так: сидишь в эфире, тебя несет. И ты не можешь остановиться», — написал Красовский. Он попросил прощения у всех, «кто обалдел от этого». «Прошу прощения у Маргариты, у всех, для кого это показалось диким, немыслимым и непреодолимым», — заявил он.

20 октября на телеканале RT в эфир вышла программа «Антонимы», где Красовский беседовал с писателем Сергеем Лукьяненко. В ходе разговора Красовский предложил убивать детей в Украине, ставших «жертвами пропаганды».

«Вот прям топить этих детей, топить, — заявил Красовский. — Это не ваш метод, вы интеллигентные люди, писатели-фантасты, а это наш метод. Вот прямо сказал „москали оккупировали“ и сразу прямо бросаешь в реку с буйным, бурным течением». Лукьяненко ответил, что на Руси традиционно использовали розги, на что Красовский заявил, что детей также можно сжигать: «У них там каждая изба называется „смерекова хата“. И вот прям в эту „смерекову хату“ забивать и жечь».

После внимания к выпуску с Красовским и Лукьяненко телеканал RT удалил запись эфира. В сети остались доступны выдержки из программы.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил после высказываний Красовского, что телеканал RT нужно запретить во всем мире. «Правительства, до сих пор не запретившие RT, должны посмотреть этот отрывок. Вот на чьей вы стороне, если позволяете RT работать в ваших странах. Агрессивное подстрекательство к геноциду (этот человек предстанет перед судом), ничего общего со свободой слова», — заявил Кулеба.

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил подготовить «доклад по ситуации, возникшей в эфире телевизионного канала», сообщили в СК. Там отметили, что пользователи соцсетей просили Бастрыкина проверить высказывания Антона Красовского.

Красовский не ответил «Медузе» на просьбу о комментарии.

Антон Красовский стал сотрудником RT в октябре 2020 года.

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