Disney приостанавливает бизнес в России

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The Walt Disney Company объявила, что приостанавливает весь свой бизнес в России. Это касается как выпуска и лицензирования продукции, так и деятельности круизной линии Disney Cruise Line, работы журнала National Geographic, производства местного контента и телеканалов.

Ранее на фоне российского вторжения в Украину компания объявляла о временной приостановке проката своих фильмов на территории России.

В пресс-релизе Disney отмечается, что компания приостанавливает часть бизнеса немедленно, но по некоторым направлениям потребуется дополнительное время.

Disney намерена продолжать выплачивать зарплату своих российским сотрудникам, а также будет работать с партнерами из неправительственных организаций, помогающих военным беженцам.

По оценкам финансового директора компании Кристин Маккарти, на Россию и Украину вместе приходится 2% бизнеса Disney.

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