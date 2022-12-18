Перед войной Патрушев сказал США: «Мы вернулись». Уже в марте Путин признал, что все «куда труднее, чем мы думали»  Самое интересное из огромного расследования The New York Times о причинах неудач российского вторжения

Российские военные рассчитывали быть у Киева к середине дня 24 февраля

В распоряжение журналистов попал внутренний документ одного из базировавшихся в Беларуси российских подразделений с подробным расписанием предполагаемого продвижения колонны. Согласно документу, первые машины должны были добраться до границ Киева к 14:55 24 февраля. По словам военнослужащего из этого подразделения, об отправке на войну он узнал за час до выезда. «Приказ был и простой, и дико оптимистичный: следовать за машиной, которая едет впереди, и через 18 часов добраться до Киева», — сказано в статье. Этого не произошло: тяжелые машины разбили дорогу, и конвой немедленно застрял, потратив более суток лишь на пересечение границы, а затем подвергся украинским атакам.

Газета также пишет о «странным образом излишне самонадеянном» секретном приказе, который получило 23 февраля одно из подразделений 26-го танкового полка. Упоминая возможное сопротивление со стороны украинцев, командование требовало от военных за сутки преодолеть около 400 километров, по пути перейдя Днепр. При этом в документе отмечалось, что «сил и средств усиления нет». «Разумеется, неуклюжие и в значительной мере незащищенные российские колонны оказались притягательными целями», — говорится в статье.