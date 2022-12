истории

Перед войной Патрушев сказал США: «Мы вернулись». Уже в марте Путин признал, что все «куда труднее, чем мы думали» Самое интересное из огромного расследования The New York Times о причинах неудач российского вторжения

Источник: Meduza

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента. Этот материал можно скачать в PDF и отправить тем, кто не умеет обходить блокировки. Или просто распечатать.

Минобороны РФ / ТАСС

16 декабря газета The New York Times опубликовала большую статью о причинах неудач российской армии в Украине — или, как сказано в самом материале, о том, «как „прогулка в парке“ превратилась в катастрофу для России». Это не первый подобный материал в западной прессе, и многие выводы журналистов The New York Times широко обсуждались ранее, в том числе излишняя самоуверенность российского руководства, коррупция в российских вооруженных силах, плохая координация между российскими военными, ввод солдат в заблуждение командованием. При этом статья содержит много интересных свидетельств и ссылок на попавшие в распоряжение журналистов документы. «Медуза» выбрала самые важные моменты из публикации The New York Times.