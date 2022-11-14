Российские войска, по заявлению Минобороны РФ, заняли в Донецкой области село Павловка под Угледаром

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Министерство обороны РФ утверждает, что российские силы полностью заняли село Павловка в Донецкой области Украины.

«14 ноября сего года в результате упорных боев российскими войсками полностью населенный пункт Павловка Донецкой народной республики», — заявили в Минобороны России.

В российских телеграм-каналах появились видеозаписи, снятые, как утверждается, в Павловке. Видео есть только из части села, но на одной из записей, снятой морскими пехотинцами на северной окраине, вдалеке виден город Угледар, расположенный в четырех километрах от Павловки.

Власти Украины не подтверждали эту информацию.

Российское государственное агентство РИА Новости отмечает, что взятие Павловки открывает плацдарм для дальнейшего наступления российских войск в Донбассе, в том числе в направлении Угледара.

Во время войны невозможно оперативно проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители сторон конфликта.

Хроника войны

Война Двести шестьдесят четвертый день

Хроника войны

Война Двести шестьдесят четвертый день