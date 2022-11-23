«Люди думают дезертировать». Морпех из Приморья, жаловавшийся губернатору на большие потери в Донбассе, рассказал, что военных отказались отводить с передовой

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Морских пехотинцев 155-й бригады Тихоокеанского флота России, пожаловавшихся губернатору Приморья Олегу Кожемяко на большие потери в боях за Павловку в Донецкой области, не отводят с передовой. Об этом сообщил « » на условиях анонимности один из морских пехотинцев, подчеркнувший, что в тыл не перебрасывают только тех, кто выражал недовольство. Он, в частности, рассказал:

Командование приняло решения вывести бригаду с Павловки. Мы все очень обрадовались, но ненадолго. Выводить будут не всех. Те, кто больше всего возмущался, кто писал письмо и отказывался штурмовать, остаются и дальше на позициях, а тех, кто не конфликтовал с командованием, отведут в тыл для ротации.

По словам источника «Медиазоны», последствия обращения к губернатору морские пехотинцы «до сих пор чувствуют». «Они не делают выводов, а только наказывают. Я думаю, что они хотят полностью всех неугодных ликвидировать, а во время боевых действий это не проблема, а даже очень легко», — сказал он.

«Люди думают дезертировать, и я их понимаю и сам думаю, как это сделать», — заявил собеседник издания, добавив, что «всегда служил Родине честно и раньше осуждал такое, но сейчас это, наверное, единственный способ сохранить себе жизнь».

В обращении морских пехотинцев 155-й бригады Тихоокеанского флота России говорилось, за четыре дня боев за Павловку российские войска потеряли около 300 человек и половину военной техники. Авторы обращения просили губернатора Приморья Олега Кожемяко добиться независимой проверки действий офицеров, ответственных за неподготовленное наступление и высокие потери среди солдат.

Кожемяко поручил прокуратуре проверить информацию, но не исключил, что «это вброс со стороны противника», а затем опубликовал несколько видео, на которых морпехи говорили, что потери есть, но «все нормально». Минобороны РФ также заявило, что потери 155-й бригады более чем за 10 дней не превышают 1% боевого состава.

Обращение морпехов комментировал президент Украины Владимир Зеленский. В одном из ежедневных видеообращений он заявил на русском языке, что губернатор Приморья «предсказуемо соврал», сказав, что «потери далеко не такие».

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