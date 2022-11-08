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Президент Украины Владимир Зеленский в своем вечернем обращении 7 ноября по-русски прокомментировал слова морпехов из Приморского края, которые заявили о сотнях погибших и раненых в Донецкой области.

В начале обращения Зеленский по-украински сказал, что в Донецкой области ежедневно погибают сотни российских военных, а территория «завалена телами оккупантов». После, перейдя на русский язык, Зеленский рассказал, что морские пехотинцы из Приморья пожаловались губернатору своего края Олегу Кожемяко на «колоссальные потери», а тот в ответ «предсказуемо соврал», сказав, что «потери далеко не такие».

От Владивостока до Павловки Донецкой области больше девяти тысяч километров. Но он уверен, что потери «не такие». Губернатору оттуда, наверное, лучше видно, как и сколько отправляют на убой военных из его региона. Ну, или ему просто приказали врать. Из Москвы приказали. Вот так тысячи километров преодолевает приказ врать о российских потерях. И даже тела большинства из этих убитых обратно в какой-нибудь Владивосток не привезут. Но я уверен, что губернатор Кожемяко выйдет и объяснит, почему не все доехали, не все вернулись из тех «не таких».

Зеленский призвал россиян устраивать публичные акции протеста, а тем, кого отправили на войну, он предложил сдаваться в украинский плен, чтобы выжить.

Обращение Владимира Зеленского по итогам 257-го дня войны Зе!Президент

И некоторые из российских военных все же задумались о происходящем. Они пожаловались губернатору своего региона, Приморского края, на колоссальные потери. А губернатор этот, товарищ Кожемяко, в ответ предсказуемо соврал: говорит, что потери далеко не такие. Вот не такие. А какие? От Владивостока до Павловки Донецкой области больше девяти тысяч километров. Но он уверен, что потери «не такие». Губернатору оттуда, наверное, лучше видно, как и сколько отправляют на убой военных из его региона. Ну, или ему просто приказали врать. Из Москвы приказали. Вот так тысячи километров преодолевает приказ врать о российских потерях. И даже тела большинства из этих убитых обратно в какой-нибудь Владивосток не привезут. Но я уверен, что губернатор Кожемяко выйдет и объяснит, почему не все доехали, не все вернулись из тех «не таких». Спастись от этого можно не жалобами каким-то там тряпкам, а своим мнением — и не в телеграме, а публично. Не жалобами, а жестким протестом не где-то там под одеялом, а на улицах — и против тех, кто в Москве. Ну или сдачей в украинский плен. Так тоже можно выжить.

6 ноября российские «военкоры» опубликовали обращение морских пехотинцев 155-й бригады Тихоокеанского флота России, которые рассказали о больших потерях в районе Павловки Донецкой области. Авторы обращения попросили Олега Кожемяко добиться, чтобы действия офицеров, допустивших потери, проверили. В ответ губернатор Приморья назвал эту информацию «вбросом украинских спецслужб».

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