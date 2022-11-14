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В Анкаре прошла встреча директора ЦРУ Уильяма Бернса с главой Службы внешней разведки (СВР) России Сергеем Нарышкиным, на которой, как сообщает CNN, обсуждались «последствия применения ядерного оружия Россией».

«Он передает сообщение о последствиях применения ядерного оружия Россией и опасности эскалации для стратегической стабильности», — сказал телеканалу представитель Совета национальной безопасности США, комментируя позицию Бернса на этой встрече.

Урегулирование конфликта в Украине на встрече не обсуждалось, утверждает CNN. «Мы твердо придерживаемся нашего основного принципа: ни слова об Украине без самой Украины», — подчеркнул представитель Совета национальной безопасности. Он отметил, что США поставили Киев в известность о встрече Бернса с Нарышкиным до того, как она состоялась.

По словам собеседника CNN, США продолжают поддерживать с Россией каналы связи, призванные не допустить ядерной эскалации — и встреча проходила в рамках этой стратегии.

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Издание The Wall Street Journal неделей ранее сообщило, что советник президента США по национальной безопасности Джо Салливан в последние месяцы провел ряд встреч с помощником президента РФ Юрием Ушаковым и секретарем Совета безопасности России Николаем Патрушевым. На этих встречах, по данным издания, также обсуждалось поддержание каналов связи, а не урегулирование в Украине.

7 ноября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что у Украины есть пять условий для начала переговоров с Россией — «восстановление территориальной целостности, уважение к Уставу ООН, возмещение всех убытков, нанесенных войной, наказание каждого военного преступника и гарантии, что это не повторится».

Президент РФ Владимир Путин выражал готовность к переговорам с Украиной, но на российских условиях. По данным источников «Медузы», Россия хотела бы заключить временное перемирие, чтобы подготовить новое наступление в Украине.

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