WSJ: советник Байдена провел секретные переговоры с приближенными Путина об Украине и ядерном оружии

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В последние месяцы советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан провел несколько конфиденциальных переговоров с помощником президента РФ Юрием Ушаковым и секретарем Совета безопасности РФ Николаем Патрушевым. Об этом сообщают источники The Wall Street Journal среди чиновников США и их союзников.

По словам собеседников газеты, целью этих контактов было не урегулирование войны в Украине, а предотвращение эскалации и поддержка каналов связи. Издание добавляет, что беседы также проводились, чтобы предостеречь Москву от применения ядерного оружия или другого оружия массового поражения.

Когда и как часто Салливан контактировал с Ушаковым и Патрушевым, источники The Wall Street Journal не уточнили.

Кроме того, по информации издания, Салливан призвал руководство Украины публично заявить о готовности урегулировать конфликт. Ранее о подобных просьбах со стороны администрации президента США сообщала The Washington Post.

Пресс-секретарь Салливана не стала комментировать информацию газеты. В Белом доме публично не сообщали, что советник президента США вел переговоры с российскими официальными лицами в последнее время. В Кремле не ответили на запрос.

Неофициальные переговоры проходили на фоне ухудшения дипломатических отношений между Москвой и Вашингтоном, а также регулярных угроз президента РФ Владимира Путина применить ядерное оружие.

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