«Репортеры без границ»: украинский фотограф Максим Левин, погибший под Киевом, был убит российскими военными

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Украинский фотограф Максим Левин и сопровождавший его украинский солдат Алексей Чернышов, чьи тела нашли в апреле в Киевской области, были убиты российскими военными, возможно, после допросов и пыток. К таким выводам в результате расследования пришла международная неправительственная организация «Репортеры без границ» (RSF).

Представители RSF расследовали убийство Левина с 24 мая по 3 июня. В частности, они посетили лес, где нашли тела журналиста и его спутника, проанализировали фотографии, сделанные украинской стороной, и изъятые вещественные доказательства.

Среди прочего, расследователи осмотрели сгоревшую машину Левина, где они насчитали 14 пулевых отверстий. Им также удалось, как утверждается в отчете, найти пулю, которая попала в самого Левина, а также следы пребывания российских военных — упаковки продуктов питания и пластиковые столовые приборы, которые все еще могут содержать следы ДНК.

По версии RSF, 13 марта Левин в сопровождении Чернышова отправился в лес, который на тот момент находился под контролем российских военных. Они искали дрон фотографа, потерянный за несколько дней до этого, и были замечены российскими солдатами.

Далее, по одной из гипотез расследователей, россияне могли принять фотографа и его спутника за украинских военных и открыть огонь, а затем сжечь тела и машину. По другой версии, российские военные остановили автомобиль Левина и Чернышова, увезли их в лес на допрос, а затем убили и сожгли улики.

Как предполагают в RSF, к убийству фотографа могут быть причастны военнослужащие 106-й воздушно-десантной дивизии или бойцы спецназа, которые на тот момент находились в этом районе.

Всей собранной информацией организация поделилась с украинскими властями.

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Максим Левин сотрудничал с украинскими изданиями, а также с Reuters, Associated Press, «Би-би-си». 13 марта он перестал выходить на связь. Его тело обнаружили 1 апреля в лесу неподалеку от села Мощун Бучанского района Киевской области.

По данным украинских властей и «Репортеров без границ», с начала российского вторжения в Украине погибли 32 журналиста.

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