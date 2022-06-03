Двое журналистов Reuters получили ранения под Северодонецком. Их водитель погиб

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Двое журналистов агентства Reuters, фотограф Александр Ермоченко и оператор Павел Климов, получили ранения, попав в пятницу под обстрел под Северодонецком.

Они ехали на машине, предоставленной пророссийскими сепаратистами, по дороге к городу Рубежное. Водитель автомобиля при обстреле погиб. Его личность пока не установлена.

Журналистов достали в больницу в Рубежном, где им была оказана первая помощь. У Ермоченко зафиксировано легкое осколочное ранение, у Климова — перелом руки.

Северодонецк и соседний Лисичанск — последние крупные города Луганской области, которые Россия еще не захватила окончательно. По данным украинской стороны, сейчас российские войска контролируют большую часть Северодонецка.

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