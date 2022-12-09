«Медиазона»: за первые восемь месяцев войны гражданство РФ получили 300 тысяч украинцев. Многие сделали это вынужденно

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С начала войны и по октябрь включительно гражданство России получили почти 300 тысяч украинцев. Это подсчитала на основании данных МВД.

С апреля по сентябрь российское гражданство получили около 211 тысяч украинцев. Сразу после начала российского вторжения количество жителей Украины, подававших заявления на паспорт РФ, резко сократилось, однако с июля, когда президент РФ Владимир Путин разрешил получать российское гражданство в упрощенном порядке всем гражданам Украины (а не только жителям Донбасса и оккупированных Запорожской и Херсонской областей), оно снова выросло.

С октября, когда Россия объявила о формальной аннексии четырех регионов Украины, все жители этих территорий автоматически получили право считаться российскими гражданами после принятия присяги. По этой схеме за месяц паспорта получили около 40 тысяч человек. Три четверти этих паспортов выдали в Ростовской области. В Москве и Московской области паспорта суммарно получили почти 2,5 тысячи человек, около двух тысяч были выданы в регионах Сибири и Дальнего Востока.

Также в октябре активизировалась выдача паспортов для граждан Украины в Крыму — за месяц их получили 30 тысяч человек. Как отмечает "Медиазона", значительную часть из них составляют беженцы, которых фактически вынуждают получать паспорта — так как без российских документов почти невозможно получить какие-либо социальные услуги.

Украина официально считает людей, переехавших в Россию после начала войны, «насильственно депортированными». Власти страны настаивают, что у людей не было выбора, так как российские войска не открывали гуманитарные коридоры, по которым жители прифронтовых регионов могли бы попасть на территорию, контролируемую украинскими военнослужащими.

С 2016 по 2020 год российское гражданство, по данным властей РФ, в среднем получали около 200 тысяч украинцев ежегодно (включая жителей самопровозглашенных ДНР и ЛНР).

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