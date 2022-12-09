Война Двести восемьдесят девятый день. Онлайн «Медузы»

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«Медуза» с 24 февраля следит за российским вторжением в Украину в прямом эфире. Хронику событий 8 декабря читайте здесь.

Главные новости:

Демонстрация флага Украины или его цветов «сама по себе не образует состав правонарушения», заявила Генпрокуратура.

В Госдуму внесли законопроект об ужесточении наказания за диверсии — вплоть до пожизненного лишения свободы.

По данным Reuters, США направят Украине новый пакет помощи на 275 миллионов долларов, в который включены средства для борьбы с дронами.

Яхта российского бизнесмена Дмитрия Мазепина, задержанная на Сардинии в рамках санкций, исчезла за несколько часов до того, как были получены окончательные доказательства того, что она принадлежит Мазепину.

Российские авиакомпании вернули к перевозкам за рубеж 201 иностранный самолет, в том числе более 150 лайнеров Boeing и Airbus, рассказал «Коммерсант».

На задержанную в Самарской области активистку «Совета матерей и жен» Светлану Белову составили протокол о распространении экстремистских материалов.

В России введена военная цензура, «Медузу» и другие СМИ заблокировали, но мы продолжаем работать. Какие есть способы оставаться на связи с «Медузой».

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