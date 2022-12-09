Война Двести восемьдесят девятый день. Онлайн «Медузы»
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«Медуза» с 24 февраля следит за российским вторжением в Украину в прямом эфире. Хронику событий 8 декабря читайте здесь.
Главные новости:
- Демонстрация флага Украины или его цветов «сама по себе не образует состав правонарушения», заявила Генпрокуратура.
- В Госдуму внесли законопроект об ужесточении наказания за диверсии — вплоть до пожизненного лишения свободы.
- По данным Reuters, США направят Украине новый пакет помощи на 275 миллионов долларов, в который включены средства для борьбы с дронами.
- Яхта российского бизнесмена Дмитрия Мазепина, задержанная на Сардинии в рамках санкций, исчезла за несколько часов до того, как были получены окончательные доказательства того, что она принадлежит Мазепину.
- Российские авиакомпании вернули к перевозкам за рубеж 201 иностранный самолет, в том числе более 150 лайнеров Boeing и Airbus, рассказал «Коммерсант».
- На задержанную в Самарской области активистку «Совета матерей и жен» Светлану Белову составили протокол о распространении экстремистских материалов.
В России введена военная цензура, «Медузу» и другие СМИ заблокировали, но мы продолжаем работать. Какие есть способы оставаться на связи с «Медузой».
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Национальный совет по электронным СМИ Латвии аннулировал лицензию на вещание телеканала «Дождь» «в связи с угрозой национальной безопасности и общественному порядку». Это решение может серьезно ударить по работе «Дождя», а сама история показывает уязвимость положения независимых российских журналистов в изгнании — и на организационном, и на бытовом уровне.
После 24 февраля многие журналисты независимых медиа и их семьи вынуждены были бежать из России, чтобы иметь возможность продолжать работу. Многих из них, как и редакция «Дождя», нашли приют именно в Латвии. В этом эпизоде подкаста «Дедлайн» говорим с Сабине Силе, главой Media Hub Riga. Ее проект с самого начала войны в Украине помогает сотрудникам российских СМИ и их семьям в Латвии.
В рамках нового санкционного пакета Еврокомиссия хочет в том числе ограничить поставку ноутбуков, жестких дисков, фотоаппаратов и объективов в Россию, пишет Politico со ссылкой на документы.
Пакет направлен на то, чтобы задушить «наращивание российских промышленных мощностей» за счет блокирования поставок товаров, «которые могут способствовать технологическому совершенствованию сектора обороны и безопасности России».
Яхта «Алдабара», принадлежащая, по данным правоохранительных органов, российском миллиардеру Дмитрию Мазепину, смогла покинуть порт на Сардинии, несмотря на то, что на судно задержали в рамках санкций.
Как пишет The Guardian, «Алдабара» стоимостью от 700 тысяч до миллиона евро, была задержана в порту Ольбия в марте. В июне, буквально за несколько часов до того, как были получены окончательные официальные доказательства того, что «Алдабара» принадлежит Мазепину, судно покинуло порт.
Как установила полиция, Мазепин нанял иностранную компанию, она, в свою очередь, договорилась с капитаном, который и увел «Алдабару» из Ольбии. Теперь миллиардеру, а также компании и капитану, которые помогли ему, грозит штраф в размере до 500 тысяч евро каждому.
Генпрокуратура: демонстрация украинского флага или его цветов «сама по себе не образует состав правонарушения»
Об этом говорится в ответе ведомства на запрос депутата петербургского законодательного собрания от «Яблока» Бориса Вишневского. Он через суд добивается от Генпрокуратуры ответов, вправе ли россияне критиковать «спецоперацию», или любая критика является «дискредитацией» армии, могут ли они называть войну войной и является ли нарушением демонстрация флага Украины.
«Публичная демонстрация украинского флага, а также сине-желтых цветов, определяющих его цветовую гамму, сами по себе не образуют состав какого-либо правонарушения. Вместе с тем, квалификация действий того или иного лица зависит от совокупности фактических обстоятельств дела», — сказано в ответе Генпрокуратуры.
Полиция составила протокол о распространении экстремистских материалов (статья 20.29 КоАП) на задержанную накануне в Самарской области активистку «Совета матерей и жен» Светлану Белову.
«Написали протокол о том, что в моих соцсетях выложен пост с цитатой [еврейского духовного лидера и руководителя религиозного движения Хабад Менахема-Мендла] Шнеерсона про Хабад, вообще про Россию, про их планы на Россию. Якобы, да. И оказалось, что эта фраза признана еще в 2002 году экстремисткой», — сообщила Белова.
В Житомирской области взорвался автомобиль, в котором ехали муж и жена. Как сообщила полиция региона, взрыв произошел 7 декабря на дороге между селами Сущаны и Копище.
По предварительным данным, автомобиль подорвался на мине. 38-летний мужчина и его 32-летняя жена погибли. У них было восемь несовершеннолетних детей.
Deutsche Welle объявлено в России «иностранным агентом» (как и многие другие организации и люди). Имейте в виду, что во время войны с Украиной в России приняли новый закон: теперь «иноагентом» могут объявить кого угодно.
К 1 декабря российские авиакомпании вернули к перевозкам за рубеж 201 иностранный самолет, в том числе более 150 Boeing и Airbus, пишет «Коммерсант».
Эти самолеты вывели из реестра Бермудских островов и перерегистрировали в РФ. Таким образом для них была устранена проблема двойной регистрации, которая не позволяла им летать на них за рубеж.
С учетом 150 «Суперджетов», находящихся в эксплуатации российских перевозчиков, из России за рубеж могут летать более 300 самолетов. По оценкам экспертов, в предыдущие годы за границу регулярно летало в среднем от 300 до 500 лайнеров российских авиакомпаний.
США готовятся направить Украине новый пакет военной помощи на сумму 275 миллионов долларов. В него будут включены средства для борьбы с беспилотниками и усиления противовоздушной обороны, пишет Reuters со ссылкой на документы и источники.
Про новый пакет помощи будет объявлено 9 декабря. Ожидается, что в него также войдут ракеты HIMARS, боеприпасы калибром 155-мм, военные автомобили Humvee и генераторы.
Утренняя сводка Генштаба ВСУ
- Украинские силы отразили атаки россиян в районах Белогоровки (Луганская область и Клещеевки и Марьинки (Донецкая область). За сутки противник нанес пять ракетных и три авиационных удара, а также совершил 54 обстрела из РСЗО.
- ВС РФ не прекращают попыток наступления на Бахмутском и Авдеевском направлениях — и ведут оборону на Купянском, Новопавловском и Херсонском направлениях.
- За 7 декабря в результате огневого поражения в ряде населенных пунктов Запорожской области противник потерял около 240 человек ранеными. Уничтожены три склада боеприпасов и около 20 единиц военной техники разных типов.
- Подразделения ракетных войск и артиллерии ВСУ поразили восемь пунктов управления, 11 районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и два склада боеприпасов россиян.
Во время войны невозможно оперативно проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители сторон конфликта.
Здание, которое, по версии украинских правоохранительных органов, использовалось как место пыток во время российской оккупации Херсона.
Российские миллиардеры Искандар Махмудов и Андрей Бокарев, связанные с Кремлем и получающие подряды от Минобороны РФ, даже после российского вторжения в Украину продолжают вести бизнес в Латвии, сообщило издание The Insider.
Оно назвало бизнесменов «давними друзьями Кремля», а их компании, в том числе Уральскую горно-металлургическую компанию, «Кузбассразрезуголь», «Трансмашхолдинг», — крупнейшими подрядчиками России. Ранее Махмудов и Бокарев также владели долями в концерне «Калашников».
В Госдуму внесли законопроект об ужесточении наказания за диверсии — вплоть до пожизненного лишения свободы
Депутаты Госдумы РФ предложили нижней палате парламента рассмотреть законопроект, который дополняет Уголовный кодекс новыми составами преступлений, касающимися диверсионной деятельности.
Так, парламентарии предлагают включить в УК новые статьи 281.1 («Содействие диверсионной деятельности»), 281.2 («Прохождение обучения в целях осуществления диверсионной деятельности») и 281.3 («Организация диверсионного сообщества и участие в нем»).
Эти статьи дополнят УК новыми составами преступлений, устанавливающими ответственность за финансирование, склонение, вербовку или иное вовлечение в совершение диверсионной деятельности, прохождение обучения в целях осуществления диверсионной деятельности, организацию диверсионного сообщества и участия в нем.
Во всех случаях, кроме пособничества диверсии, предлагается ввести максимальное наказание в виде пожизненного заключения. Действующее законодательство предполагает пожизненный срок по статье о диверсии, если в результате таких действий есть погибшие.
В Самарской области 8 декабря задержали активисток «Совета матерей и жен». Сотрудники ДПС остановили автомобиль, в котором находились одна из лидеров совета Ольга Цуканова и еще две женщины, под предлогом проверки на наркотики.
Полицейские забрали у женщин документы, обыскали машину, а затем потребовали поехать с ними в отдел полиции «для беседы». Активисткам не показали никаких документов, обосновывающих задержание. Цуканова связывает задержание с деятельностью «Совета матерей».
Она рассказала, что полицейские составили протокол опроса на нее и еще одну задержанную и решили их отпустить. Активистку «Совета матерей и жен» и журналистку издания «Разоблачено» Светлану Белову оставили в отделе.
Сегодня 289-й день войны в Украины. Мы возобновляем трансляцию, где будем следить за событиями, связанными с этим конфликтом.
Онлайн предыдущего дня можно почитать здесь.