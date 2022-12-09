Бывший учитель истории из Сыктывкара опубликовал пост с одобрением взрыва на Крымском мосту. Его отправили в СИЗО и включили в перечень экстремистов

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Росфинмониторинг внес в перечень экстремистов бывшего учителя истории Никиту Тушканова, задержанного по обвинению в оправдании терроризма. Попавшие в такой список фактически лишаются доступа к своим счетам, они могут снимать с них не более 10 тысяч рублей в месяц на себя и на каждого члена семьи на их иждивении.

Об уголовном деле в отношении Тушканова стало известно 7 декабря. В квартиру бывшего учителя в Сыктывкаре пришли с обыском, его самого забрали сотрудники ФСБ. Как рассказала подруга Тушканова Александра Кочанова, ее тоже допросили в рамках уголовного дела об оправдании терроризма (статья 205.2 УК РФ).

По словам Кочановой, поводом для уголовного преследования стал пост, в котором бывший учитель опубликовал фото взрыва Крымского моста и подпись с положительной реакцией на случившееся. Помимо этого, в материалах дела были указаны комментарии, где говорилось об аннексии Крыма. Тушканова отправили под арест.

В 2021 году Никиту Тушканова, вышедшего в январе на одиночный пикет в поддержку Алексея Навального, уволили из школы.

После начала российского вторжения в Украину на Тушканова составили несколько административных протоколов за антивоенные посты, в том числе по статье о демонстрации нацистской символики (ст. 20.3 КоАП) и статье о «дискредитации» армии РФ (ч.1 ст. 20.3.3 КоАП).

В июле, по данным "ОВД-Инфо", суд в Сыктывкаре отменил штраф в 30 тысяч рублей по статье о «дискредитации» армии из-за истечения срока давности, а дело о демонстрации нацистской символики прекратили в конце июня.