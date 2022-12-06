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Денис Каминев

Власти Латвии отозвали у телеканала лицензию на вещание. Такое решение принял Национальный совет по электронным СМИ Латвии (NEPLP) «в связи с угрозой национальной безопасности и общественному порядку», сообщил глава ведомства Ивар Аболиньш. По его словам, решение вступит в силу в ночь на 8 декабря, оно может быть обжаловано. Совет также потребует, чтобы в Латвии заблокировали трансляции «Дождя» в ютьюбе.

«Оценив совокупность нарушений, NEPLP обрел уверенность, что руководство телеканала „Дождь“ не осознает значимости и серьезности нарушений, поэтому не может действовать на территории Латвии», — сказал Аболиньш агентству LETA.

Власти Латвии решили аннулировать лицензию «Дождя» из-за нескольких нарушений, сообщил глава NEPLP. Он перечислил их:

на телеканале отсутствует звуковая дорожка на государственном языке для трансляций,

в эфире показали Крым на карте как часть России,

телеведущий назвал российскую армию «нашей армией»,

в эфире, возможно, выразили поддержку российской армии.

Аболиньш сообщил, что Национальный совет также оценил информацию, полученную от Службы государственной безопасности — одной из латвийских спецслужб. Что это за информация, не уточняется. Ранее эта спецслужба начала проверку телеканала.

Национальный совет по электронным СМИ заявил, что «наказан» только «Дождь», а другие российские независимые издания, переехавшие в Латвию, продолжают работу. «Это решение показывает, что Латвия — правовая и демократическая страна, открытая для СМИ, потому что Латвия впустила в страну , которые могут здесь свободно работать. Наказан был только телеканал „Дождь“, который нарушил закон», — заявил Авар Аболиньш.

«Дождь» продолжит работу, сообщили на телеканале. В заявлении редакции сказано, что телеканал прекратит вещание в кабельных сетях, но продолжит работать в ютьюбе. «Мы продолжаем работать и считаем несправедливыми и абсурдными все обвинения в наш адрес», — сообщили на «Дожде». Генеральный директор телеканала сказала в интервью «Медузе», что «Дождь» не пытался договариваться с властями Латвии на фоне возникших претензий. По словам Синдеевой, она была уверена, что Латвия не станет лишать телеканал лицензии.

Что еще сказала Синдеева

«Мы не пытались ни с кем договариваться» Латвия аннулировала лицензию телеканала «Дождь». Интервью Натальи Синдеевой

Что еще сказала Синдеева

«Мы не пытались ни с кем договариваться» Латвия аннулировала лицензию телеканала «Дождь». Интервью Натальи Синдеевой

В начале декабря «Дождь» оштрафовали в Латвии на 10 тысяч евро — за показанную карту Крыма в составе России и фразу «наша армия» по отношению к вооруженным силам РФ. NEPLP сообщил, что это второе за последние месяцы существенное нарушение (какое было первым, он не уточнил). Совет предупредил, что в случае третьего нарушения у телеканала могут отобрать лицензию на вещание.

1 декабря ведущий «Дождя» Алексей Коростелев сказал в прямом эфире, что телеканал «смог помочь» российским военным. Он произнес эту фразу, предлагая зрителям сообщать каналу о нарушениях при мобилизации в России.

«Многие из историй, написанных на наши почту и телеграм-бот, становятся опубликованными. И мы надеемся, что многим военнослужащим в том числе мы смогли помочь, например, с оснащением и просто элементарными удобствами на фронте», — сказал журналист.

Украинские активисты и власти Латвии обвинили канал в помощи российским военным. Руководство «Дождя» принесло извинения и уволило Коростелева, заявив, что он оговорился и допустил ошибку. Телеканал заверил, что не помогает российской армии и выступает против войны. Сам Коростелев также сказал, что допустил оговорку в эфире.

После эфира Алексея Коростелева Служба государственной безопасности — одна из спецслужб Латвии — начала проверку. Министр обороны Латвии Артис Пабрикс призвал аннулировать сотрудникам «Дождя» вид на жительство в Латвии.

В Кремле заявили, что решение властей Латвии демонстрирует «ошибочность иллюзий», что за границей лучше, чем в России. «Все время кому-то кажется, что где-то лучше, чем дома. И все время кому-то кажется, что где-то свобода, а дома несвобода. Вот это один из ярких примеров, который демонстрирует ошибочность таких иллюзий», — сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Дождь» — независимый телеканал, который последовательно выступал против войны в Украине. После начала российского вторжения он был заблокирован в России наравне с другими независимыми СМИ и приостановил вещание.

В июне 2022 года Национальный совет Латвии по электронным СМИ выдал «Дождю» лицензию на вещание, в Риге открылась редакция телеканала. В июле «Дождь» возобновил вещание. Гендиректор «Дождя» Наталья Синдеева говорила, что у телеканала будет одна — европейская — компания с филиалами в разных странах, включая Латвию, а помимо Латвии телеканал будет доступен в Литве, Эстонии, Израиле и Грузии у некоторых операторов интернет-телевидения.