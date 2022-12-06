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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что отзыв лицензии на вещание телеканала в Латвии демонстрирует «ошибочность иллюзий» по поводу того, что за границей лучше и свободнее, чем в России.

«Все время кому-то кажется, что где-то лучше, чем дома. И все время кому-то кажется, что где-то свобода, а дома несвобода. Вот это один из ярких примеров, который демонстрирует ошибочность таких иллюзий», — сказал представитель Кремля на брифинге для прессы.

6 декабря Национальный совет по электронным СМИ (NEPLP) Латвии объявил, что отзывает лицензию на вещание «Дождя» в стране «в связи с угрозой национальной безопасности и общественному порядку». Телеканал, заблокированный в России вскоре после начала войны и только в июне получивший лицензию в Латвии, прекратит вещание в стране 8 декабря. На «Дожде» заявили, что несмотря на удаление из кабельных сетей продолжат свою работу в YouTube. Обвинения в свой адрес журналисты назвали «несправедливыми и абсурдными».

В декабре у властей Латвии возникло несколько претензий к телеканалу. Так, NEPLP наложил на «Дождь» штраф в 10 тысяч евро за показанную в эфире карту с Крымом в составе России, а также употребление слов «наша армия» по отношению к Вооруженным силам РФ. Министр обороны Латвии Артис Пабрикс призвал аннулировать виды на жительство сотрудников телеканала после того, как ведущий Алексей Коростелев сказал в прямом эфире, что телеканал «смог помочь» российским военным. За эти слова его уволили. Коростелев назвал это оговоркой. Служба государственной безопасности Латвии начала проверку в отношении телеканала.

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