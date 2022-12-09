Арестован подозреваемый в нападении на полицейских в Ростовской области. Он заявил, что начал стрелять по ним, приняв их за украинских военных

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Ленинский суд Ростова-на-Дону арестовал Павла Николина, подозреваемого в нападении на полицейских в . Об этом сообщило РИА Новости.

В суде Николин заявил журналистам, что открыл стрельбу по полицейским, приняв их за украинских военнослужащих. Как ранее сообщала Baza, Николин — бывший заключенный уфимской ИК-4, отбывавший наказание за кражу и разбой. В колонии его завербовали воевать в Украине в составе , но в итоге, как утверждало издание, он дезертировал с фронта.

По словам Николина, он отстал от своей группы, заблудился и не знал, что пересек границу РФ и Украины. В ответ на вопрос, зачем он стрелял по полицейским, подозреваемый заявил: «Думал, укропы. Потому что они не в форме были и документов не предоставили, начали ездить за мной».

Подозреваемый рассказал, что сдался спецназу без сопротивления, увидев их значки. Когда журналисты уточнили у него, состоял ли он в ЧВК Вагнера, Николин ответил утвердительно, а затем сказал, что не будет отвечать на вопросы об этом.

6 декабря в районе таможенного поста на выезде из Новошахтинска на полицейских напал мужчина в камуфляже с ручным пулеметом Калашникова. Он ранил одного из сотрудников и скрылся. На следующий день нападавшего задержали в селе Киселево.

По факту стрельбы возбуждено уголовное дело о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа и незаконном обороте оружия. Из-за случившегося в Новошахтинске закрывали детские сады, а также выезды из города. Жителей призывали не выходить на улицу.

СМИ уже несколько месяцев сообщают, что представители ЧВК Вагнера, в том числе ее основатель Евгений Пригожин, вербуют заключенных в колониях для участия в войне в Украине.

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