В Ростовской области задержали подозреваемого в нападении на полицейских. Baza утверждает, что это бывший заключенный и дезертир из ЧВК Вагнера

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В Ростовской области задержан вооруженный мужчина в камуфляже, который 6 декабря обстрелял полицейских в городе Новошахтинск.

«Преступник задержан. В результате слаженных оперативно-розыскных действий его обнаружили в пустующем здании под Новошахтинском. Проводятся следственные действия», — сообщил в телеграме губернатор региона Василий Голубев.

Обновлено. Baza утверждает, что задержанный по фамилии Николин оказался бойцом , дезертировавшим с фронта. Ранее он отбывал срок в уфимской ИК-4, где его завербовали на войну.

Как сообщалось, днем 6 декабря в районе таможенного поста на выезде из Новошахтинска на полицейских напал мужчина в камуфляже с ручным пулеметом Калашникова. По данным СМИ, предположительно, стрельбу открыл человек, подозреваемый в дезертирстве. Он скрылся с места преступления. В результате был ранен один сотрудник полиции.

Из-за стрельбы в Новошахтинске закрывали детские сады, а также выезды из города. Жителей призывали быть внимательными и не выходить на улицу. По факту стрельбы было возбуждено уголовное дело по статьям о посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа и незаконном обороте оружия.