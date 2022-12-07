В Ростовской области задержали подозреваемого в нападении на полицейских. Baza утверждает, что это бывший заключенный и дезертир из ЧВК Вагнера
Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.
Этот материал можно скачать в PDF и отправить тем, кто не умеет обходить блокировки. Или просто распечатать.
В Ростовской области задержан вооруженный мужчина в камуфляже, который 6 декабря обстрелял полицейских в городе Новошахтинск.
«Преступник задержан. В результате слаженных оперативно-розыскных действий его обнаружили в пустующем здании под Новошахтинском. Проводятся следственные действия», — сообщил в телеграме губернатор региона Василий Голубев.
Обновлено. Baza утверждает, что задержанный по фамилии Николин оказался бойцом ЧВК Вагнера, дезертировавшим с фронта. Ранее он отбывал срок в уфимской ИК-4, где его завербовали на войну.
Как сообщалось, днем 6 декабря в районе таможенного поста на выезде из Новошахтинска на полицейских напал мужчина в камуфляже с ручным пулеметом Калашникова. По данным СМИ, предположительно, стрельбу открыл человек, подозреваемый в дезертирстве. Он скрылся с места преступления. В результате был ранен один сотрудник полиции.
Из-за стрельбы в Новошахтинске закрывали детские сады, а также выезды из города. Жителей призывали быть внимательными и не выходить на улицу. По факту стрельбы было возбуждено уголовное дело по статьям о посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа и незаконном обороте оружия.