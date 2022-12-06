В Ростовской области на границе с Украиной полицейских обстреляли из пулемета

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Полиция Ростовской области начала розыск вооруженного мужчины в камуфляже, который обстрелял полицейских в городе в Ростовской области, сообщает ТАСС со ссылкой на областное ГУ МВД.

На полицейских напали в районе таможенного поста на выезде из города. По данным «112», полиция искала пропавшую женщину, когда из леса вышел мужчина в камуфляже и начал стрелять из ручного пулемета Калашникова.

Baza, а также Mash пишут, что, предположительно, стрельбу открыл человек, подозреваемый в дезертирстве. По одним данным, нападавший открыл стрельбу по служебному автомобилю полиции, по другим, перестрелка произошла в лесу. В МВД сообщили ТАСС, что ранен один сотрудник полиции. Mash пишет, что ранены двое полицейских.

Из-за стрельбы в Новошахтинске закрыли детские сады, а также выезды из города. Жителей призвали быть внимательными и не выходить на улицу.

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