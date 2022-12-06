Война Двести восемьдесят шестой день
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«Медуза» с 24 февраля следит за российским вторжением в Украину в прямом эфире. Хронику событий 5 декабря читайте здесь.
Главные новости:
- В Курской области в результате атаки беспилотника произошел пожар на аэродроме. 5 декабря атаке беспилотников подверглись аэродромы в Саратовской и Рязанской областях, трое военнослужащих погибли, еще четверо получили ранения. Минобороны РФ возложило вину за атаки на Украину.
- Российские военные нанесли новые ракетные удары по территории Украины. Зеленский сообщил, что большую часть ракет сбили силы ПВО. Зафиксированы попадания в объекты энергетической инфраструктуры в Киевской, Винницкой, Одесской областях, уточнили в правительстве страны.
- В результате обстрела в Запорожской области погибли два человека, еще трое, включая ребенка, пострадали. В Одесской области ранены двое. Одесса осталась без воды и электричества. Одна из ракет упала в Молдове.
- Путин на «мерседесе» проехал по Крымскому мосту, который восстанавливают после взрыва в октябре.
- Обвинение попросило приговорить политика Илью Яшина к девяти годам лишения свободы по делу о «фейках» про российскую армию.
В России введена военная цензура, «Медузу» и другие СМИ заблокировали, но мы продолжаем работать. Какие есть способы оставаться на связи с «Медузой».
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19 нефтяных танкеров застряли у берегов Турции после введения потолка цен на российскую нефть
В территориальных водах Турции в течение 5 декабря образовалась пробка из 19 нефтяных танкеров, которые встали на якорь на рейдах проливов Босфор и Дарданеллы после введения потолка цен на российскую нефть. Об этом вечером 5 декабря сообщила газета Financial Times, ссылаясь на данные брокеров по морским перевозкам, торговцев нефтью и служб спутникового слежения.
Потолок цен, который ввели с 5 декабря, запрещает танкерам, загружающим российскую нефть, страховать перевозимый товар на Западе, если стоимость нефти выше установленной предельной цены в 60 долларов. После введения ограничений власти Турции потребовали предоставить доказательства, что нефть застрахована.
В Вооруженных силах Беларуси начались плановые занятия по боевой готовности
«Мероприятия проводятся в соответствии с планом подготовки по предназначению после очередного призыва на военную службу и освоения новым пополнением программы начальной военной подготовки», — говорится в сообщении Минобороны Беларуси, которое цитирует «Интерфакс».
Основные цели — поддержание боевой и мобилизационной готовности на требуемом уровне, повышение слаженности органов военного управления, совершенствование практических навыков командиров и обучение личного состава действиям в различных условиях обстановки.
В результате атаки беспилотника на аэродроме в Курской области загорелся нефтенакопитель
Об этом сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт, не уточнив, о каком аэродроме идет речь и есть ли разрушения в результате атаки. «Пострадавших нет. Пожар локализуется. Все спецслужбы работают на месте», — написал он в своем телеграм-канале.
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