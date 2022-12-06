Война Двести восемьдесят шестой день

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«Медуза» с 24 февраля следит за российским вторжением в Украину в прямом эфире. Хронику событий 5 декабря читайте здесь.

Главные новости:

В Курской области в результате атаки беспилотника произошел пожар на аэродроме. 5 декабря атаке беспилотников подверглись аэродромы в Саратовской и Рязанской областях, трое военнослужащих погибли, еще четверо получили ранения. Минобороны РФ возложило вину за атаки на Украину.

Российские военные нанесли новые ракетные удары по территории Украины. Зеленский сообщил, что большую часть ракет сбили силы ПВО. Зафиксированы попадания в объекты энергетической инфраструктуры в Киевской, Винницкой, Одесской областях, уточнили в правительстве страны.

В результате обстрела в Запорожской области погибли два человека, еще трое, включая ребенка, пострадали. В Одесской области ранены двое. Одесса осталась без воды и электричества. Одна из ракет упала в Молдове.

Путин на «мерседесе» проехал по Крымскому мосту, который восстанавливают после взрыва в октябре.

Обвинение попросило приговорить политика к девяти годам лишения свободы по делу о «фейках» про российскую армию.





В России введена военная цензура, «Медузу» и другие СМИ заблокировали, но мы продолжаем работать. Какие есть способы оставаться на связи с «Медузой».

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