Главный редактор «Дождя» сравнил запрет вещания телеканала в Латвии с его запретом в России Заявление Тихона Дзядко. Полный текст

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Главный редактор назвал решение властей Латвии об аннулировании лицензии телеканала на вещание в стране «абсурдным и не имеющим ничего общего со здравым смыслом». Заявление журналиста прозвучало в начале дневного выпуска новостей 6 декабря. Дзядко сравнил отключение "Дождя" в Латвии с запретом телеканала в России восемь лет назад. «Медуза» приводит полную расшифровку его заявления.

Телеканал Дождь

Довольно прискорбно, что вместо рассказа о происходящих ежедневно и ежечасно важных новостях приходится который день подряд начинать выпуск с новостей о себе, о телеканале «Дождь», но что поделать.

Итак, сегодня рано утром Национальный совет по электронным медиа Латвии принял решение об отзыве лицензии у телеканала «Дождь».

Должен сказать, что происходящее — это занятный флэшбек. Я хорошо помню, как восемь с половиной лет назад сообщал в эфире «Дождя» об отключении телеканала из кабельных сетей в Российской Федерации. Сегодня, спустя восемь с половиной лет, я сообщаю о том же, но уже находясь в Латвии, куда наша команда была вынуждена перебраться из-за невозможности работать в Российской Федерации в условиях военной цензуры, из-за своей антивоенной позиции, из-за неприятия войны, которую Российская Федерация ведет против Украины.

Но сперва по пунктам.

Телеканал «Дождь» может быть временно недоступен в кабельных сетях с 8 декабря. Мы продолжим вещать в ютьюбе, где только в России нас ежемесячно смотрят более 13 миллионов человек.

Наша команда сейчас занимается разработкой наших дальнейших процессуальных шагов, которые касаются сегодняшнего решения и лицензии телеканала «Дождь».

Теперь же немного лирики.

Когда тебя отключают от эфира по надуманным поводам в первый раз, это воспринимается как трагедия. Когда тебя спустя восемь лет называют «угрозой национальной безопасности Латвии», это уже воспринимается как фарс. Я читал в книжках, что на Западе существует состязательность сторон. Я читал, что обвиняемая сторона имеет право привести свои аргументы в ответ на обвинение. Была ли такая возможность у телеканала «Дождь» сегодня? Нет, ее не было. На 30-минутное заседание Совета по электронным медиа представителя «Дождя» не пригласили. По итогам 30-минутного заседания появилось 14-страничное решение. Навыкам скорописания уважаемых членов уважаемого Совета по электронным медиа можно только позавидовать.

Несомненно, сегодняшнее решение абсурдно и не имеет ничего общего со здравым смыслом. Господин [Ивар] Аболиньш, председатель совета по электронным медиа, утверждает, что фразы Алексея Коростелева наносят угрозу национальной безопасности Латвии, и добавляет: «Мы убеждены, что «Дождь» не осознает важность и серьезность этих нарушений».

1 декабря ведущий «Дождя» Алексей Коростелев сказал в прямом эфире, что телеканал «смог помочь» российским военным. Он произнес эту фразу, предлагая зрителям сообщать каналу о нарушениях при мобилизации в России. «Многие из историй, написанных на наши почту и телеграм-бот, становятся опубликованными. И мы надеемся, что многим военнослужащим в том числе мы смогли помочь, например, с оснащением и просто элементарными удобствами на фронте», — сказал журналист. Украинские активисты и власти Латвии обвинили канал в помощи российским военным. Руководство «Дождя» принесло извинения и уволило Коростелева, заявив, что он оговорился и допустил ошибку. Телеканал заверил, что не помогает российской армии и выступает против войны. Сам Коростелев также сказал, что допустил оговорку в эфире.

Однако каким еще может быть осознание важности и серьезности случившегося в эфире, если не увольнение сотрудника, допустившего недопустимое высказывание? И неоднократно подтвержденная позиция. Эти слова были неправдой. Давайте я еще раз повторю, мне не сложно. Высказывание в эфире Алексея Коростелева не отражает позицию канала, оно является неправдой, и за эту фразу Алексей Коростелев понес единственно возможную ответственность — прекращение сотрудничества с телеканалом. Увольнение в данном случае равно подтверждению недопустимости подобных высказываний в эфире и равно отказу телеканала от даже намека на солидаризацию с подобными высказываниями.

Я могу долго рассуждать об аргументах совета по электронным медиа. Например, о том, что, как утверждал председатель совета господин Аболиньш, телеканал «Дождь» неоднократно публиковал карту России с Крымом в составе России в своих прогнозах погоды. Проблема только в том, что передача «Прогноз погоды» закрылась на «Дожде» еще в 2014 году, если мне не изменяет память, еще даже до аннексии Крыма.

Можно порассуждать о выявленном нарушении в словосочетании «наша армия», адресованном российской аудитории. Наша армия совершает военные преступления. Не армия планеты Альфа Центавра, а наша — граждан Российской Федерации — армия совершает военные преступления. По данным украинских властей, 40 тысяч военных преступлений с 24 февраля. Где тут можно найти глорификацию?

Ладно, на самом деле все это уже пена. Телеканал «Дождь» найдет возможность, откуда и как продолжать работать. Что не пена, так это репутация телеканала «Дождь», которую все его журналисты создавали на протяжении 12 лет и которую сегодня многие пытаются разрушить. Но мы не позволим разрушить репутацию телеканала «Дождь».

Телеканал «Дождь» всегда выступал, выступает и будет выступать против незаконной аннексии Крыма, против вторжения Российской Федерации в Украину, всегда будет делать все возможное для того, чтобы правда об этом была донесена до как можно большего количества людей в Российской Федерации и за ее пределами. И этого, я абсолютно убежден, мы в этом убеждены, этого мы добьемся. Невзирая на сегодняшнее решение латвийского регулятора, мы продолжим профессионально работать, делая выводы из допущенных в эфире ошибок, как мы делали всегда, и без продиктованных политической конъюнктурой решений совета по электронным медиа.