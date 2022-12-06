The New York Times: беспилотники, атаковавшие российские аэродромы, были запущены из Украины Как минимум одну атаку координировал украинский спецназ, находившийся рядом с авиабазой

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Спутниковый снимок самолетов на авиабазе в Энгельсе. Саратовская область, 4 декабря 2022 года Maxar / Scanpix / LETA

Беспилотники, которые 5 декабря атаковали , были запущены с территории Украины. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на высокопоставленного украинского чиновника, имя которого не называется.

По крайней мере одну из атак координировала группа украинского спецназа, которая находилась вблизи российской базы и помогала наводить беспилотники на цель. При этом неясно, как она проникла на территорию РФ, отмечает газета.

Инциденты на аэродромах свидетельствуют о том, что Киев готов атаковать российские военные базы в глубоком тылу, пишет The New York Times. Кроме того, отмечается в статье, эти атаки показывают способность Украины наносить удары на больших расстояниях.

Газета называет эту операцию «самой дерзкой» для украинской армии с начала войны. В свою очередь, британская разведка в своей ежедневной сводке пишет, что случившееся можно считать одним из наиболее стратегически значимых провалов России в организации охраны своих военных объектов.

Утром 5 декабря СМИ сообщили, что на аэродроме вблизи города Энгельс в Саратовской области упал беспилотник. В результате, как утверждалось, двое военнослужащих были ранены, повреждения получили два бомбардировщика-ракетоносца Ту-95. Почти одновременно с этим стало известно о взрыве бензовоза на аэродроме под Рязанью, из-за которого, по сообщениям СМИ, повреждения получил один из самолетов. Источники ТАСС заявляли о трех погибших и пяти пострадавших.

Взрыв на военном аэродроме в Энгельсе Meduza

В тот же день российские войска нанесли новый массированный ракетный удар по объектам критической инфраструктуры на территории Украины, а к вечеру Минобороны РФ подтвердило украинскую атаку на аэродромы. В ведомстве заявили, что Украина таким образом пыталась вывести из строя российские самолеты дальней авиации.

По версии министерства, украинские беспилотники были перехвачены силами российской ПВО. В результате падения и взрыва аппаратов были «незначительно» повреждены два самолета. Ведомство также подтвердило сообщения о гибели троих и ранении четверых военнослужащих РФ. На каком из аэродромов это произошло, из заявления Минобороны РФ неясно. Astra опубликовала имена троих погибших и пяти пострадавших на авиабазе Дягилево под Рязанью.

Что за беспилотники атаковали аэродромы, неизвестно. В сообщении Минобороны РФ говорится лишь, что это аппараты советского производства. Корреспондент «Комсомольской правды» Александр Коц заявил, что аэродром в Энгельсе могли атаковать с помощью беспилотника Ту-141 «Стриж». Как отмечает «Агентство», речь идет о разведывательном беспилотнике с реактивным двигателем, который может преодолевать до 1000 километров. Такие дроны поступили в советскую армию в 1970-х и годах до сих пор стоят на вооружении Украины. Минобороны РФ уже сообщало об уничтожении таких аппаратов в ходе боев.

-аналитик Генри Шлоттман в беседе с «Агентством» предположил, что атаку на аэродромы могли совершить с помощью беспилотника, который имеет дальность действия до 1000 километров и способен нести боеголовку массой 75 килограммов. Аналогичную разработку в октябре анонсировало предприятие «Укроборонпром». 4 декабря представитель компании сообщила, что аппарат проходит испытания и «Укроборонпром» надеется вскоре «проверить его в боевом применении».

Официально Киев не взял на себя ответственность за атаки. После сообщений о взрывах на российских аэродромах советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк опубликовал твит о последствиях запуска «неизвестных летательных объектов» в воздушное пространство других стран.

Земля круглая. Это открыл еще Галилей. Жаль, что в Кремле не изучали астрономию, предпочитая придворных астрологов. Тогда они бы знали: если очень часто запускать что-то в воздушное пространство других стран, рано или поздно неизвестные летательные объекты вернутся к месту вылета.

Утром 6 декабря стало известно об атаке беспилотника на аэродром в пригороде Курска. Губернатор региона Роман Старовойт сообщил, что в результате загорелся нефтенакопитель. По данным Baza, в ночь на вторник беспилотники также залетели на территорию комбината «Слава» в Брянской области. Они упали и взорвались в нескольких метрах от резервуаров с дизельным топливом.

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