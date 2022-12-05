«Если часто запускать что-то в воздушное пространство других стран, рано или поздно оно вернется». В офисе Зеленского прокомментировали взрывы на российских аэродромах

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После сообщений о взрывах на аэродромах под Рязанью и в Саратовской области советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк опубликовал твит о последствиях запуска «неизвестных летательных объектов» в воздушное пространство других стран.

«Земля круглая. Это открыл еще Галилей. Жаль, что в Кремле не изучали астрономию, предпочитая придворных астрологов. Тогда они бы знали: если очень часто запускать что-то в воздушное пространство других стран, рано или поздно неизвестные летательные объекты вернутся к месту вылета», — написал Подоляк.

При этом чиновник не стал уточнять, причастна ли Украина к инциденту.

Утром 5 декабря СМИ со ссылкой на источники писали о взрыве на военном аэродроме вблизи города Энгельс в Саратовской области, произошедшем в результате падения беспилотника. Из-за взрыва два самолета получили повреждение, двое военнослужащих были ранены. Позже СМИ сообщили о взрыве бензовоза на аэродроме под Рязанью. Источники ТАСС заявили о трех погибших и пяти пострадавших. Есть ли связь между этими инцидентами, неясно.

Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин заявил, что «информацию о происшествиях на военных объектах» в районе Энгельса проверяют силовые структуры. Он отметил, что «никаких чрезвычайных происшествий в жилых кварталах города не произошло». В Кремле заявили, что информацией о взрывах не располагают, и предложили обратиться в Минобороны. Само ведомство сообщения об инцидентах пока не комментировало.

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