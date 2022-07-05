Украинка Марина Вязовская получила медаль Филдса — самую престижную награду в области математики
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Международный математический союз объявил лауреатов Филдсовской премии — самой престижной математической награды, вручаемой раз в четыре года. В их число вошла украинка Марина Вязовская.
Помимо Вязовской, награда была вручена французу Уго Дюминилю-Копену, британцу Джеймсу Мейнарду и уроженцу Южной Кореи Джуну Ха.
Марина Вязовская, выпускница Киевского университета, работающая сейчас в Федеральной политехнической школе в Лозанне. Ее самые известные работы, отмечает N+1, связаны с решением задачи о плотнейшей упаковке шаров.
Международный конгресс математиков, на котором традиционно вручается Филдсовская премия, должен был пройти в Санкт-Петербурге, однако после начала войны в Украине город был лишен права его проведения, и форум перенесли в онлайн.
Вязовская стала второй женщиной в истории, получившей Филдсовскую премию. Первой стала Мариам Мирзахани из Ирана в 2014 году.
Граждане Украины ранее никогда не получали Филдсовскую премию. Россияне становились обладателями награды шесть раз, еще трижды премию присуждали гражданам СССР.