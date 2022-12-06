На спутниковых снимках аэродрома Энгельс под Саратовом обнаружили последствия предполагаемой украинской атаки

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Журналист Марк Крутов опубликовал спутниковые снимки, сделанные над аэродромом Энгельс в Саратовской области с разницей в два дня. На втором снимке от 6 декабря видны последствия атаки беспилотников на аэродром, которую, по заявлению российской стороны, 5 декабря совершили Вооруженные силы Украины.

Крутов отметил, что на втором снимке отчетливо видно несколько пожарных машин, а также следы от пены возле бомбардировщика Ту-95.

Днем ранее появился спутниковый снимок, на котором видны последствия атаки беспилотников на аэродром Дягилево в Рязанской области, в которой Россия также обвиняет Украину. Их опубликовал военный аналитик Роб Ли. Он отметил, что на снимке видны следы горения рядом с бомбардировщиком Ту-22М.

В Минобороны РФ говорили, что ВСУ атаковали аэродромы в ночь на 5 декабря, чтобы вывести из строя российские самолеты дальней авиации. Энгельс находится в 750 километрах от границы с Украиной, Дягилево — в 500 километрах.

В Минобороны РФ утверждали, что ПВО перехватили беспилотники. Погибли три человека, пострадали еще четверо. Повреждения, по данным ведомства, получили два самолета. Несмотря на атаки, заявили в министерстве, Россия нанесла массированный удар по Украине.

Взрыв на военном аэродроме в Энгельсе Meduza

После российского вторжения в Украину власти приграничных регионов России, а также Минобороны РФ неоднократно утверждали, что украинская армия пытается атаковать российскую территорию с помощью дронов. Украинская сторона официально это отрицает, утверждая, что ведет оборонительную войну.

6 декабря губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что в районе аэродрома Курска после атаки беспилотника загорелся нефтенакопитель. Baza в этот же день рассказала об атаке дронов на комбинат «Слава» в Брянской области.

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