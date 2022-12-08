Война Двести восемьдесят восьмой день. Онлайн «Медузы»

CNN: власти Украины попросили США передать украинской армии кассетные боеприпасы

Украинские чиновники и депутаты попросили администрацию президента США Джо Байдена и членов конгресса США предоставить ВСУ кассетные боеприпасы — оружие, которое запрещено более чем 100 странами. Об этом CNN сообщили несколько официальных лиц США и Украины.

Высокопоставленные чиновники Белого дома рассматривали просьбу Украины в течение нескольких месяцев и не отклоняли ее в открытую, отмечает телеканал. CNN называет просьбу Украины «одной из самых противоречивых» просьб, к которыми Киев обращался к Вашингтону с начала войны.

Конвенция о запрете использования кассетных боеприпасов действует с 2010 года. Украины и России нет среди стран, которые подписали конвенцию.

Во время вторжения в Украину российские войска сотни раз использовали кассетные боеприпасы, говорилось в докладе Cluster Munition Monitor.

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