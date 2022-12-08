Война Двести восемьдесят восьмой день. Онлайн «Медузы»
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«Медуза» с 24 февраля следит за российским вторжением в Украину в прямом эфире. Хронику событий 7 декабря читайте здесь.
Главные новости:
- Комитет сената конгресса США признал действия России в Украине геноцидом.
- Politico назвал Владимира Зеленского самым влиятельным европейцем, а Владимира Путина — неудачником года.
В России введена военная цензура, «Медузу» и другие СМИ заблокировали, но мы продолжаем работать. Какие есть способы оставаться на связи с «Медузой».
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CNN: власти Украины попросили США передать украинской армии кассетные боеприпасы
Украинские чиновники и депутаты попросили администрацию президента США Джо Байдена и членов конгресса США предоставить ВСУ кассетные боеприпасы — оружие, которое запрещено более чем 100 странами. Об этом CNN сообщили несколько официальных лиц США и Украины.
Высокопоставленные чиновники Белого дома рассматривали просьбу Украины в течение нескольких месяцев и не отклоняли ее в открытую, отмечает телеканал. CNN называет просьбу Украины «одной из самых противоречивых» просьб, к которыми Киев обращался к Вашингтону с начала войны.
Конвенция о запрете использования кассетных боеприпасов действует с 2010 года. Украины и России нет среди стран, которые подписали конвенцию.
Во время вторжения в Украину российские войска сотни раз использовали кассетные боеприпасы, говорилось в докладе Cluster Munition Monitor.
Google назвал слова, которые в 2022 году искали чаще всего. На третьем месте в списке глобальных запросов — Украина. Также Украина вышла на первое месте в списке запросов в категории «Новости».
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен объявила, что Евросоюз готовит новый, девятый с начала войны, пакет санкций против России, который предусматривает:
- ограничения на экспорт некоторых категорий товаров, в том числе товаров двойного назначения и электроники;
- пресечение экспорта деталей для производства беспилотников в РФ и в третьи страны, которые затем могут продать их в РФ;
- ограничения на вещание четырех российских телеканалов;
- новые санкции против трех российских банков, в том числе Российского банка развития регионов;
- санкции против 200 компаний и физических лиц — военных, сотрудников правительства и депутатов Госдумы.
Чтобы санкции вступили в силу, их должен одобрить Совет ЕС. Когда это случится, пока неизвестно.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что поселок в Яковлевском городском округе попал «под обстрел ВСУ». По его словам, осколками снаряда повреждена линия электропередачи.
«По предварительной информации, пострадавших среди мирного населения нет», — сообщил губернатор.
Ранее местный телеграм-канал «Пепел» сообщил, что в поселке городского типа Яковлево якобы обстреляли позиции российских военных, из-за чего начался пожар. По данным телеграм-канала, несколько человек погибли или получили ранения. Другие источники информацию о погибших не подтверждали.
Во время войны невозможно оперативно проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители сторон конфликта.
Утренняя сводка Генштаба ВСУ. Главное
- 7 декабря Силы обороны Украины отбили атаки россиян возле 15 населенных пунктов: Терновая Харьковской области, Стельмаховка, Площанка, Червонопоповка и Белогоровка Луганской области и Белогоровка, Берестовое, Яковлевка, Бахмутское, Бахмут, Опытное, Курдюмовка, Майорск, Марьинка и Новомихайловка Донецкой области.
- Украинская армия поразила шесть пунктов управления российских войск.
- Российские войска нанесли семь ракетных и 16 авиационных ударов, совершили более 40 обстрелов из реактивных систем залпового огня.
- Сохраняется угроза российских ракетных ударов по объектам энергетической системы и критической инфраструктуры по всей Украине.
- На Херсонском направлении российские войска ведут оборонительные действия и усиливают группировку войск. Зафиксировано артиллерийское поражение более 15 населенных пунктов, недалеко от линии фронта.
Во время войны невозможно оперативно проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители сторон конфликта.
Блогера «Камикадзе Ди» объявили в розыск после того, как он стал фигурантом дела о «фейках» про российскую армию
По состоянию на 7 декабря войска Украины освободила 1888 оккупированных городов и сел, сообщил президент страны Владимир Зеленский. Об этом он заявил в обращении к представителям Фонда защиты прав человека имени Роберта Кеннеди.
«Еще почти столько же украинских городов и сел остаются в оккупации. А это означает, что сейчас на поле боя в Украине решается судьба миллионов людей. Миллионов, которые могут быть спасены», — сказал Зеленский.
После удара беспилотника по аэродрому Дягилево под Рязанью с авиабазы исчезли по меньшей мере девять стратегических бомбардировщиков Ту-22М. Об этом свидетельствуют спутниковые снимки сервиса Planet.com, сделанные утром 7 декабря, сообщает «Радио Свобода».
В начале войны Путин обещал не оккупировать земли Украины. А теперь похвастался тем, что у России «появились новые территории»
7 декабря президент РФ Владимир Путин провел встречу со своим Советом по правам человек. Один из членов СПЧ Евгений Мысловский, задавая президенту вопрос о войне, упомянул, что «весь народ ждет результатов» и что у России «появились новые территории». Путин в ответ уточнил, какие результаты имел в виду Мысловский. И хотя тот ответил, что говорил про расследование уголовных дел, президент стал рассуждать о результатах войны. «Вы упомянули о том, что появились новые территории — это все-таки значимый результат для России, это серьезный вопрос. И, чего уж греха таить, Азовское море стало внутренним морем Российской Федерации — это серьезные вещи. <…> Петр I еще боролся за то, чтобы выйти к Азовскому морю», — заявил с усмешкой Путин, который уже сравнивал себя с Петром I.
ФСБ объявила, что задержала двух россиян, подозреваемых в том, что они передали Украине данные об объектах военных и спецслужб
Во время войны невозможно оперативно проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители сторон конфликта.
Окружной суд в норвежском городе Тромсё оправдал сына бывшего главы РЖД Андрея Якунина по делу о запуске дрона
Бизнесмена Андрея Якунина задержали 17 октября из-за того, что во время путешествия на Шпицбергене он снимал с помощью беспилотника. Правоохранительные органы Норвегии заявили, что это нарушает запрет на использование дронов, введенный для россиян. Сам Якунин говорил, что не знал об этом запрете.
47-летний Андрей Якунин — сын бывшего главы Российских железных дорог и одного из учредителей дачного кооператива «Озеро» Владимира Якунина. После вторжения России в Украину Андрей Якунин заявил, что выступает против войны и никогда не голосовал за Путина.
Мариуполь
Возле Севастополя сбили беспилотник
«Утром дежурный корабль Черноморского флота сбил БПЛА над акваторией моря», — сообщил глава аннексированного Севастополя Михаил Развожаев. Он не привел никаких доказательств.
Ранее Развожаев неоднократно сообщал о том, что вблизи Севастополя сбивают беспилотники.
29 октября корабли Черноморского флота в Севастополе атаковали девять летательных беспилотников и семь автономных морских беспилотных аппаратов. Семь из 16 дронов сбили. В результате атаки, по заявлению Минобороны РФ, «незначительное повреждение» получил морской тральщик «Иван Голубец». Аналитики GeoConfirmed считают, что повреждения получили три корабля, в том числе фрегат «Адмирал Макаров». После атаки на порт Севастополя Россия на несколько дней приостановила свое участие в зерновой сделке.
Во время войны невозможно оперативно проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители сторон конфликта.
Комитет по международным отношениям сената конгресса США принял резолюцию, в которой признал действия России в Украине геноцидом
Документ осуждает Россию «за совершение актов геноцида против народа Украины», призывает США и союзников продолжать поддерживать правительство Украины, а также предлагает президенту США Джо Байдену ввести санкции в отношении людей, причастных к геноциду.
Зеленский заявил, что в следующем году для украинцев может наступить мирное время
Президент Украины Владимир Зеленский в обращении, записанном для Politico, поблагодарил граждан страны, отстаивающих свою независимость, а также «всех наших друзей в Европе, которые помогают нам поддерживать стабильность».
«Я верю, что украинцы будут самыми влиятельными и в следующем году, но уже в мирное время», — добавил Зеленский.
Politico назвал Владимира Зеленского самым влиятельным европейцем, а Путина — неудачником года
«Только посмотрите, как европейские лидеры бегут в Киев, чтобы сфотографироваться с торжественным 44-летним мужчиной в его теперь культовой оливково-зеленой футболке. Стоя рядом с ним, политики жаждут быть замеченными. Зеленский убедил остальную Европу в том, что ее будущее связано с Украиной — в это мало кто верил до вторжения России в феврале», — говорится в материале, посвященном Зеленскому.
Ночью под обстрел попали Николаев и поселок Печенеги в Харьковской области
Об этом сообщил замглавы офиса президента Украины Кирилл Тимошенко. Он опубликовал фотографий последствий ночных обстрелов. В Николаеве, по его словам, удар пришелся по транспортной базе.
Николаев
Печенеги
Во время войны невозможно оперативно проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители сторон конфликта.
Здравствуйте. Война в Украине продолжается уже 288 дней. Мы возобновляем трансляцию, где будем следить за всеми событиями, связанными с этим. Спасибо, что вы с нами.