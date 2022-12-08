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Генеральный директор кратко прокомментировала в своем телеграм-канале ситуацию, в которой находится телеканал.

«Мы оказались в человеческом кризисе, и серьезно разошлись в оценках очень важных вещей. Мне нужно время, чтобы подумать обо всем, что произошло. Решения обязательно будут. Немного позже», — написала Синдеева.

С 8 декабря у "Дождя" аннулирована лицензия на вещание в Латвии, трансляция телеканала из-за этого также стала невозможна в Литве и Эстонии. Кроме того, не все сотрудники телеканала одобрили решение уволить ведущего Алексея Коростелева за сказанную им в прямом эфире про помощь российским военным.

Синдеева ранее извинилась перед Коростелевым и призвала его вернуться на "Дождь". С таким же призывом гендиректор обратилась и ведущим Маргарите Лютовой (она также работает специальным корреспондентом «Медузы») и Владимиру Роменскому, которые приняли решение уйти с "Дождя" после увольнения Коростелева.

6 декабря Национальный совет по электронным СМИ (NEPLP) Латвии объявил, что отзывает лицензию на вещание «Дождя» из-за эфира с фразой про помощь российским военным. Ранее совет оштрафовал телеканал на 10 тысяч евро за то, что в эфире показали карту с Крымом в составе России, и за то, что российская армия была названа в эфире «нашей армией».

После начала войны "Дождь" был заблокирован в России. Лицензию на вещание в Латвии он получил в июне. На «Дожде» заявили, что продолжат работу в ютьюбе. Претензии совета по электронным СМИ журналисты назвали «несправедливыми и абсурдными».

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