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Президент Украины Владимир Зеленский стал самым влиятельным человеком Европы в 2022 году по версии издания Politico.

«Только посмотрите, как европейские лидеры бегут в Киев, чтобы сфотографироваться с торжественным 44-летним мужчиной в его теперь культовой оливково-зеленой футболке. Стоя рядом с ним, политики жаждут быть замеченными. Зеленский убедил остальную Европу в том, что ее будущее связано с Украиной — в это мало кто верил до вторжения России в феврале», — говорится в материале, посвященном Зеленскому.

В обращении, записанном для Politico, президент Украины поблагодарил граждан страны, отстаивающих свою независимость, а также «всех наших друзей в Европе, которые помогают нам поддерживать стабильность». «Я верю, что украинцы будут самыми влиятельными и в следующем году, но уже в мирное время», — добавил Зеленский.

POLITICO Europe

Всего в рейтинг самых влиятельных людей Европы 2022 года Politico включило 28 политиков. Среди них упоминается президент РФ Владимир Путин, которого издание объявило «неудачником года».

«Мечта Владимира Путина о великой России вряд ли осуществится. Его полномасштабное наступление на Украину стало разваливаться почти так же быстро, как и началось… Оно низвело Россию до страны третьего уровня, неспособной победить противника, которого она недооценивала и презирала, — пишут авторы Politico. — Упрямство Путина означает, что война, скорее всего, затянется… Неспособность Путина осуществить свою мечту не означает, что он больше не будет кошмаром для своих соседей».