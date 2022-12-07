Журнал Time назвал человеком года Владимира Зеленского и «украинский дух»

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В 2022 году человеком года, по версии американского журнала Time, стал президент Украины Владимир Зеленский, а также люди из Украины и других стран, ставшие символом «украинского духа» сопротивления российской агрессии.

«За доказательство того, что мужество может быть столь же заразно, как и страх; за способность объединить людей и народы для защиты свободы; за напоминание миру о хрупкости демократии и мира Владимир Зеленский и украинский дух объявлены персонами года Time», — заявил журнал.

Героинями года, по версии Time, стали женщины Ирана, где продолжаются протесты против «неправильного» ношения хиджаба. Артистками года названы участницы южнокорейской группы Blackpink. Инноватором года признан глава программы запуска телескопа «Джеймс Уэбб» Грегори Робинсон. Иконой года названа актриса Мишель Йео, сыгравшая главную роль в фильме «Все, везде и сразу». Спортсмен года — американский бейсболист Аарон Джадж, установивший рекорд по по количеству выбитых в одном сезоне.

В начале декабря британское издание Financial Times назвало Владимира Зеленского человеком года. Газета отметила, что он стал «воплощением мужества и стойкости народа Украины».

Как мировые СМИ писали про Зеленского

Самый уязвимый и самый отважный президент Мир восхищается Владимиром Зеленским. Вот что о нем и о войне в Украине пишут в Европе, Америке, Азии и Африке

Как мировые СМИ писали про Зеленского

Самый уязвимый и самый отважный президент Мир восхищается Владимиром Зеленским. Вот что о нем и о войне в Украине пишут в Европе, Америке, Азии и Африке