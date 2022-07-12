Космический телескоп «Джеймс Уэбб» передал на Землю первые снимки. Посмотрите, как (потрясающе!) выглядят галактики в сотнях миллионов световых лет от Земли

Квинтет Стефана — группа из пяти галактик в созвездии Пегаса. Четыре из них находятся на расстоянии 210-340 миллионов световых лет и находятся между собой в постоянном взаимодействии. Галактика NGC 7320 (слева) удалена от Земли на 39 миллионов световых лет; ее изображение лишь проецируется на остальные для земного наблюдателя. Квинтет Стефана — первая в своем роде компактная группа галактик, открытая астрономами в 1787 году.

NASA, ESA, CSA, STScI