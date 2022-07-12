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Космический телескоп «Джеймс Уэбб» передал на Землю первые снимки. Посмотрите, как (потрясающе!) выглядят галактики в сотнях миллионов световых лет от Земли

Источник: Meduza

Агентство NASA представило первый набор научных данных, полученных телескопом «Джеймс Уэбб», в том числе несколько фотоснимков — области звездообразования, планетарной туманности и компактной группы галактик. Телескоп «Джеймс Уэбб» был запущен в космос в декабре 2021 года. Примерно месяц он добирался до рабочей орбиты, а затем в течение пяти месяцев выполнялась коррекция зеркал и калибровка научных приборов. К запланированной научной программе телескоп приступил 11 июля.

Скопление галактик SMACS 0723 в созвездии Летучей Рыбы. Как пояснили в NASA, это изображение «покрывает участок неба размером примерно с песчинку, которую кто-то на Земле держит на расстоянии вытянутой руки». Так эти галактики выглядели 4,6 миллиарда лет назад.
NASA, ESA, CSA, STScI
Туманность Киля, расположенная в созвездии Киль в 7,6 тысячи световых лет от Земли. Она является одной из самых крупных областей звездообразования в Млечном пути.
NASA, ESA, CSA, STScI 
Туманность Южное Кольцо (средний инфракрасный диапазон). Она представляет собой облако газа диаметром примерно 0,5 светового года, образовавшееся из сброшенных внешних оболочек умирающей звезды.
NASA, ESA, CSA, STScI
Туманность Южное Кольцо (ближний инфракрасный диапазон)
NASA, ESA, CSA, STScI
Квинтет Стефана — группа из пяти галактик в созвездии Пегаса. Четыре из них находятся на расстоянии 210-340 миллионов световых лет и находятся между собой в постоянном взаимодействии. Галактика NGC 7320 (слева) удалена от Земли на 39 миллионов световых лет; ее изображение лишь проецируется на остальные для земного наблюдателя. Квинтет Стефана — первая в своем роде компактная группа галактик, открытая астрономами в 1787 году.
NASA, ESA, CSA, STScI 