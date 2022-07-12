Космический телескоп «Джеймс Уэбб» передал на Землю первые снимки. Посмотрите, как (потрясающе!) выглядят галактики в сотнях миллионов световых лет от Земли
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Агентство NASA представило первый набор научных данных, полученных телескопом «Джеймс Уэбб», в том числе несколько фотоснимков — области звездообразования, планетарной туманности и компактной группы галактик. Телескоп «Джеймс Уэбб» был запущен в космос в декабре 2021 года. Примерно месяц он добирался до рабочей орбиты, а затем в течение пяти месяцев выполнялась коррекция зеркал и калибровка научных приборов. К запланированной научной программе телескоп приступил 11 июля.