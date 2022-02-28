Самый уязвимый и самый отважный президент Мир восхищается Владимиром Зеленским. Вот что о нем и о войне в Украине пишут в Европе, Америке, Азии и Африке

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Жительница Украины слушает обращение Владимира Зеленского в лагере для украинских беженцев в Венгрии, 28 февраля 2022 года Bernadett Szabo / Reuters / Scanpix / LETA

Война России с Украиной идет уже пятый день. О ней пишут СМИ разных стран и континентов. Они отмечают мужество жителей Украины и президента страны Владимира Зеленского, который ежедневно записывает обращения, подбадривает украинцев, призывает россиян выходить на антивоенные акции и просит Запад о поддержке. «Медуза» изучила, как мировая пресса воспринимает украинцев и их президента прямо сейчас, и сделала краткий пересказ статей разных изданий.

В основном это англоязычные издания из разных стран. В нашу подборку попало довольно много СМИ из европейских стран и США. Это известные и авторитетные издания; при этом страны, где находятся их основные редакции, в российско-украинской войне поддерживают Украину. Мы не изучали СМИ самих России и Украины, так как это стороны конфликта. Также мы не изучали СМИ Беларуси, поскольку российские военные запускали ракеты по Украине с территории этой страны. При этом некоторые колонки из подборки для иностранных изданий написали российские и украинские журналисты и аналитики. Фразы, приведенные в пересказе, не обязательно являются точными цитатами. Источники внизу материала перечислены в порядке их использования для этой статьи.

Мы никогда такого не видели. Это Мировая онлайн-война — первая война в тотально взаимосвязанном мире; первая война, которую будут показывать в тиктоке. Меньше, чем за сутки с момента вторжения России у нас оказалось больше информации о происходящем, чем за всю первую неделю после вторжения США и Ирак в 2003 году. В интернете уже множество видео от украинцев, и они разбивают сердце.

Что это — попытка захватить чужую землю или попытка обезопасить Россию? Похоже на первое, хотя российский президент Владимир Путин настаивает на втором. Он явно одержим идеей русского православного царства. Но как можно мечтать о восстановлении исторической России и отдавать приказы, которые приведут к гибели украинцев и русских? Как можно объяснять «денацификацией» вторжение в страну, президент которой — еврей?

Кажется, Путин надеялся, что Китай его поддержит, но Китай сохраняет нейтралитет. Возможно, он рассчитывал, что Киев падет в течение суток, но его не взяли до сих пор. Просчитался ли российский президент? Пока говорить об этом рано, но уже понятно, что эта война изменит мир. На Россию наложили жесткие санкции, а она, по всей видимости, на них ответит. Все это приведет к экономическому шоку не только в самой России и в Украине, но и в других странах. По всему миру замедлится экономический рост и ускорится инфляция.

Украинцы проявили мужество, которое заслуживает восхищения и поддержки. Они готовы защищать свои дома: офисные служащие разбирают автоматы, а учителя делают «коктейли Молотова». Но украинцы не должны бороться в одиночку. Евросоюз наконец-то начнет поставлять в Украину оружие, Великобритания перестанет закрывать глаза на грязные деньги российских олигархов, а власти США согласовывают экономическую помощь Украине более чем на шесть миллиардов долларов.

Запад стал активнее сопротивляться агрессии России в том числе после отчаянных призывов президента Украины Владимира Зеленского. Бывший комик, который играл в низкопробных российских комедиях и озвучивал на украинском языке медвежонка Паддингтона, в 2019 году победил на президентских выборах как человек вне коррумпированных украинских элит. И хотя во втором туре он набрал больше 73%, и в стране, и за рубежом нашлись те, кто относился к нему с недоверием и пренебрежением.

Его предвыборной кампании недоставало конкретики. Его способность противостоять натиску России вызывала вопросы. Он обещал бороться с коррупцией, но раздал посты в своей администрации друзьям и оказался в центре скандала с офшорами. Он оказался чувствителен к критике в СМИ: ему нравилось нравиться. К октябрю 2021 года его рейтинг ушел в свободное падение. На фоне сообщений о готовящемся российском вторжении он призывал не паниковать, и многих это раздражало.

Еще недавно были опасения, что Зеленский сдаст Украину в случае вторжения России. Но они оказались напрасными. Когда война стала неизбежной, он начал играть роль президента на ТВ, и оказался в ней органичен.

Он обходит Путина на его поле сильного лидера и выигрывает в информационной войне. Он борется с Россией с помощью телефона: и для связи с западными лидерами, которых призывает вводить все новые ограничения против России, и для связи со своим народом, для которого записывает видео, убеждая не верить слухам о его бегстве из Киева. Он обращается к украинцам, русским и белорусам на русском и украинском. Он проявляет хладнокровие и решительность, не забывая про чувство юмора.

И все это несмотря на то, что, оставаясь в Киеве, он подвергает себя опасности ареста или смерти. «Мне нужна помощь с патронами, а не с отъездом», — так он якобы ответил американцам, предлагавшим эвакуировать его из украинской столицы. Он остался — в отличие, например, от президента Афганистана Ашрафа Гани, бежавшего перед нашествием , — и это делает ему честь. Он самый уязвимый и самый отважный президент европейской страны и он популярен в Украине как никогда.

Война далека от окончания. Самоотверженности украинцев и помощи Запада может не хватить для победы, а Зеленский еще может растерять свою ауру. Но он уже вошел в историю как украинский патриот, который борется за свободу своей страны, как настоящий пример храбрости и политического лидерства.

Источники: The New York Times, Slate, The Jakarta Post, Daily Maverick, The Japan Times, The Times, The Wall Street Journal, GQ, AFP, The Washington Post, CNN (раз, два), BBC Afrique, The Guardian, Reuters, Toronto Star, The Intercept, South China Morning Post (раз, два), Hindustan Times, Al Jazeera, Der Spiegel, Los Angeles Times, The Spectator.

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