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Постоянный представитель России при Евросоюзе Владимир Чижов выразил надежду, что президента Украины Владимира Зеленского не убьют при российском вторжении, так как его, по словам Чижова, ждет трибунал. Об этом постпред РФ при ЕС заявил в интервью изданию Euractiv. На него обратило внимание агентство РИА Новости.

— Вы думаете, мистер Зеленский будет убит в ходе [российской] военной операции?

— Надеюсь нет. Потому что в какой-то момент с ним будет разбираться трибунал.

— Потому что он ?

— Он может и не быть нацистом. На самом деле еврею было бы довольно трудно быть нацистом. Он еврей.

— Но каково обвинение?

— Разбираться с ним должны новые власти в Киеве.

— Может, ?

— Я не знаю, какие конкретно обвинения ему будут предъявлены.

Чижов заявил, что после завершения военных действий российские силы покинут Украину. При этом он добавил, что территории самопровозглашенных ДНР и ЛНР будут расширены до размера Донецкой и Луганской областей. Кроме того, постпред России при ЕС отверг предположение о том, что проект газопровода «Северный поток — 2» . «Я бы назвал его спящей красавицей», — заявил он.

24 февраля, в первый день российского вторжения в Украину, Владимир Зеленский заявил, что по имеющейся у него информации «враг» обозначил его как цель номер один, а его семью — как цель номер два.

Американское издание The Wall Street Journal сообщило со ссылкой на источники, что 24 февраля во время созвона с европейскими лидерами Зеленский заявил: «Возможно, сегодня вы последний раз видите меня в живых. Я не знаю, как долго еще мы сможем продержаться».

25 февраля президент России Владимир Путин призвал военнослужащих украинской армии захватить власть в стране, заявив, что с ними Москве будет легче договориться.

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