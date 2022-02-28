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Артем Геодакян / ТАСС

Почти каждый будний день пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков устраивает брифинг с журналистами, созваниваясь с ними и отвечая на их вопросы. В этой встрече участвуют российские и зарубежные журналисты, в том числе «Медуза». Перед вами фрагмент разговора, состоявшегося 28 февраля.

Дмитрий Песков: Президент продолжает работать в Кремле, сегодня он будет заниматься вопросами экономики. Экономическая реальность, скажем так, существенно изменилась.

ТАСС: Как в Кремле оценивают действия Центробанка по увеличению ставки и в целом?

Дмитрий Песков: До сих пор у нас не было поводов сомневаться в эффективности и надежности нашего Центробанка. Нет повода сомневаться в эффективности и сейчас.

Я еще раз повторяю, в Российской Федерации велась планомерная подготовка на протяжении достаточно длительного времени к возможным санкциям, включая самые тяжелые санкции, с которыми мы сейчас сталкиваемся. Поэтому планы по реагированию есть, они были подготовлены, разработаны, они реализуются сейчас по мере поступления проблем.

ТАСС: А планируется принятие каких-то решений по поддержке граждан и экономики, как это было, например, в период пандемии?

Дмитрий Песков: Подождите, но пока у нас ничего не произошло с вами! То есть пока у нас что произошло-то, ну? Еще раз повторяю, по мере поступления проблем. Пока у нас с вами ничего не произошло.

«Комсомольская правда»: Как Владимир Путин относится к санкциям, которые вводятся непосредственно против него?

Дмитрий Песков: Относится он достаточно индифферентно. В санкциях содержатся достаточно абсурдные положения о каких-то активах и так далее, но всем известно, что никаких активов — кроме тех, которые декларируются каждый год в размере прицепа и квартиры, и еще там каких-то банковских вкладов — у президента нет. Поэтому относится он достаточно индифферентно. Но если брать с точки зрения решения проблем, то, конечно, сам факт введения санкций против главы государства — это не менее абсурдно, весьма недальновидно.

AFP: Довольно ли военное командование и Владимир Путин ходом военной операции в Украине? Зеленский только что сказал, что за первые четыре дня операции погибли 16 украинских детей, 45 ранены. Как так получается, что гибнут дети, если российские войска не стреляют по гражданским лицам? И вообще стоит ли это таких жертв?

Дмитрий Песков: Первую информацию, наверное, лучше адресовывать военным. Не думаю, что сейчас время говорить о каких-то итогах операции и ее эффективности, нужно дождаться ее завершения. Это первое.

Что касается гражданского населения. Главная задача российских военных — это обеспечить безопасность гражданского населения. И российские военные делают все для этого. Вместе с этим видим неоднократные попытки, множественные попытки использовать гражданское население со стороны украинских националистических групп, группировок, я не знаю, как их назвать. Которые используют гражданское население, гражданские объекты, жилые дома как щит, как живой щит. Это недопустимо.

Наши ребята, наши военные делают все возможное, чтобы этого не допустить. Но здесь очень важно, чтобы мы вместе все обращали внимание на то, что это преступно — то, что делают вот эти украинские националисты. Естественно, украинцам на Украине об этом никто не рассказывает. Они просто не имеют об этом информации. Расскажите им об этом. Это очень важно.

Bloomberg: Все-таки мы очень близкие друг другу страны и народы. Наверное, у сотрудников администрации президента есть сейчас родственники на Украине.

Дмитрий Песков: Конечно.

Bloomberg: Наверное, есть какое-то общение между семьями. Вы, наверное, рассказываете свою позицию, они нам рассказывают свою позицию. А вы какую-то новую информацию получаете, которая отличается от вашего представления до начала операции? Потому что мы знаем многих своих родственников на Украине, которые рассказывают противоположную картину своими личными свидетельствами относительно того, что мы слышим в пресс-релизах Минобороны.

Дмитрий Песков: Не только в администрации президента, а во всей России у подавляющего количества населения есть друзья, родственники, близкие, далекие и так далее, которые живут в Украине. Естественно, сейчас у всех сердца болят за то, что происходит с этими родственниками. Но по своему опыту, я просто не буду вдаваться в детали, могу сказать, что даже те, кто сейчас сидят в подвалах зданий и так далее, они а) очень часто становятся заложниками вот этих вот самых военных националистических формирований, они действительно их используют; б) они не знают реального положения дел; и в) они становятся жертвами украинских пропагандистов. Это действительно так.

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