МИД России пообещал дать на санкции США «сильный ответ, не обязательно симметричный»

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Новый пакет санкционных мер США против России, ставший 101-м по счету, является очередной попыткой Вашингтона «изменить курс России». Об этом говорится в заявлении на сайте российского МИДа.

Констатируем, что в арсенале американской внешней политики… не осталось иных средств, кроме шантажа, запугивания и угроз. В отношении мировых держав, в первую очередь России и других ключевых международных игроков, это не работает. «Окрикам» из США пусть следуют их сателлиты и клиенты, полностью утратившие самостоятельность. А к дипломатии, основанной на принципах взаимного уважения, равноправия и учета интересов друг друга, мы открыты.

МИД заявил, что санкции не способны повлиять на решимость России «отстаивать свои интересы», и пообещал ответить на новые ограничения со стороны США.

Сомнений быть не должно — на санкции будет дан сильный ответ, не обязательно симметричный, но выверенный и чувствительный для американской стороны.

Накануне США ввели санкции против России из-за признания ДНР и ЛНР. Под них попали госкорпорация ВЭБ.РФ и Промсвязьбанк, более 40 их дочерних структур (включая футбольный клуб ЦСКА) и . Также США ввели ограничения против российского суверенного долга.

Помимо США, о санкциях против России объявили Евросоюз, Великобритания, Австралия, Канада, Япония. Германия в ответ на признание ДНР и ЛНР окончательно остановила сертификацию газопровода «Северный поток — 2».

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